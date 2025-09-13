Phát hiện thi thể phụ nữ bị cháy trong container bỏ hoang

Ngày 13-9, Công an xã Tân Nhựt phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ 1 phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang.

Hiện trường phát hiện thi thể người phụ nữ

Hơn 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong trong container bỏ hoang trên đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Nhựt (Bình Chánh cũ). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị cháy.

Công an xã Tân Nhựt phối hợp cảnh sát chữa cháy đến hiện trường phong toả, lấy lời khai nhân chứng.

Bước đầu xác định nạn nhân tên Diệp Thị Hương L. (35 tuổi). Hiện vụ việc đang được công an điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.