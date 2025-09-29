Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục

Đây là câu chuyện xảy ra với ông Lưu Bình, 68 tuổi ở Quảng Đông, Trung Quốc. Theo trang tin Sohu, năm ngoái, ông Lưu được chẩn đoán mắc tiểu đường và mỡ máu cao. Bác sĩ khuyên ông nên điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục để kiểm soát các chỉ số sức khỏe. Nghe lời khuyên của bác sĩ, ông Lưu bắt đầu tập luyện để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Ban đầu, ông Lưu tham gia lớp tập Thái Cực Quyền vào 9 giờ sáng cùng với hội người cao tuổi ở trong khu nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông cảm thấy cường độ này hơi thấp và quyết định chuyển sang chạy bộ - bài tập mà ông cho là hiệu quả hơn. Ông Lưu bắt đầu chạy bộ vào sáng sớm, khi mặt trời chưa mọc vì nghe nói đây là thời điểm chất lượng không khí tốt nhất và không gây hại cho phổi.

Một buổi sáng, trong khi đang chạy bộ, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã. Một người qua đường đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa ông đến bệnh viện. Mặc dù đã được cấp cứu nhanh chóng nhưng ông Lưu vẫn không thể qua khỏi. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị nhồi máu cơ tim cấp tính.

Khi đang chạy bộ, ông Lưu đột nhiên cảm thấy đau ngực, gục ngã và được người xung quanh đưa đi cấp cứu. (Ảnh minh hoạ)

Sai lầm khi tập thể dục

Theo trang Sohu, nhiều người cho rằng tập thể dục vào buổi sáng sớm (4-5 giờ sáng) là hoạt động tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên điều này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ về sức khỏe tim mạch.

Theo đó, tập thể dục vào buổi sáng sớm có thể làm tăng nguy cơ gặp biến cố tim mạch ở một số người chẳng hạn như người cao tuổi mắc bệnh lý nền như mỡ máu, tiểu đường hoặc tăng huyết áp.

Theo các chuyên gia y tế, sáng sớm là thời điểm nhiệt độ giảm sâu, tập các bài tập thể dục có cường độ cao như chạy bộ ở ngoài trời khiến cơ thể khiến huyết áp thay đổi đột ngột, mạch máu co lại. Ngoài ra, huyết áp cũng có xu hướng tăng tự nhiên trong 2 giờ đầu sau khi thức dậy. Tập thể dục vào sáng sớm ngay sau khi thức dậy có thể khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp cũng tăng vọt theo.

Nhịp tim, huyết áp tăng vọt khi tập thể dục kèm theo mạch máu co lại do nhiệt độ ngoài trời buổi sáng sớm có thể làm tăng áp lực lên thành mạch máu, cản trở lưu thông máu đến tim và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột tử, đặc biệt là với những người có bệnh lý nền như mỡ máu, tiểu đường hoặc người cao tuổi (trên 60 tuổi).

Theo các bác sĩ, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến ông Lưu bị đột tử do nhồi máu cơ tim cấp tính.

Tập thể dục sai thời điểm có thể làm tăng nguy cơ gặp biến cố tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Nên tập thể dục vào thời điểm nào?

Người cao tuổi nên tránh tập luyện quá sớm, đặc biệt vào những buổi sáng có tiết trời lạnh. Để đảm bảo an toàn và hạn chế nguy cơ gặp các biến cố tim mạch, người trên 60 tuổi nên đợi đến khi mặt trời mọc, khoảng sau 6 rưỡi - 7 giờ sáng, rồi mới bắt đầu tập luyện. Khi tập thể dục, người cao tuổi nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, tập dưỡng sinh, Thái Cực Quyền,... và tránh tập các bài tập có cường độ cao như chạy bộ.