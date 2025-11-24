Người đàn ông đột quỵ chết não hồi sinh nhiều cuộc đời

Trong vòng hai tuần của tháng 11, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 thực hiện hai ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, triển khai hàng loạt ca ghép tim , gan, thận, giác mạc đem lại sự sống và ánh sáng cho 29 người bệnh.

Ngày 22/11, bệnh viện kích hoạt đồng loạt hệ thống tiếp nhận tạng sau khi nhận thông tin nam bệnh nhân 42 tuổi chết não do đột quỵ chảy máu não lớn và tràn máu não thất. Dù được điều trị tích cực, người đàn ông không qua khỏi. Gia đình quyết định hiến tạng, giúp cứu sống 6 người đang chờ cơ hội cuối cùng.

10h cùng ngày, cuộc hội chẩn kéo dài gần hai giờ xác định phương án lấy - ghép đa tạng. 13h45, năm phòng mổ được kích hoạt đồng thời, các kíp gây mê, hồi sức, phẫu thuật, xét nghiệm vận hành như một cỗ máy đồng bộ.

Nhân viên y tế điều phối tạng cho các cơ sở y tế. (Ảnh: BVCC)

PGS.TS Nguyễn Minh Lý, Chủ nhiệm Khoa Gây mê Hồi sức, cho biết đội ngũ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần một tin nhắn dự kiến lịch lấy tạng, cả kíp lập tức chuẩn bị. Khi có lệnh chính thức, một giờ sau tất cả đã có mặt.

Từ người hiến chết não, bệnh viện lấy được tim, hai thận (trong đó một thận ghép cho nam quân nhân). Gan được chia làm hai phần – thùy gan phải ghép cho một quân nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, thùy trái vận chuyển đến Bệnh viện Vinmec ghép cho bé 1 tuổi. Hai giác mạc bảo quản chờ ghép. Phổi điều phối cho Bệnh viện Phổi Trung ương.

Ở ca ghép gan, các bác sĩ thực hiện chia gan ngay trong ổ bụng người hiến - kỹ thuật khó, đây là lần thứ 9 được thực hiện tại bệnh viện. Ca ghép tim dành cho bệnh nhân 68 tuổi suy tim giai đoạn III diễn ra căng thẳng. Đến 17h28, nhịp tim mới hiện lên trên màn hình monitor, đánh dấu khoảnh khắc hồi sinh.

Sau ghép, các bệnh nhân tim, gan, thận đều ổn định. Người ghép gan được rút nội khí quản ngay tại phòng mổ; nước tiểu của các ca ghép thận trong và có lưu lượng tốt. Tất cả được theo dõi trong khu hồi sức đặc biệt.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, tháng 11 ghi dấu khối lượng công việc chưa từng có tại bệnh viện: 14 ca ghép thận, 8 ca ghép gan, 3 ca ghép tim, 4 ca ghép giác mạc; điều phối tạng đến nhiều bệnh viện. Bệnh viện cũng hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Cần Thơ lần đầu lấy đa mô tạng; hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam; đồng thời tham gia trình diễn mổ ghép gan tại Hội nghị Ghép tạng toàn quốc lần thứ X.