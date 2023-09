Người đàn ông "đổi đời" nhờ TikTok Shop: Bỏ việc y tá lên livestream bán sách, bỏ túi hơn 300 triệu đồng

Giải thưởng Better Choice Awards là sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng công ty cổ phần VCCorp, trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023. Sự kiện triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 là sự kiện do Bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì, giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp triển khai cùng các đơn vị uy tín, trong đó có VCCorp.



Better Choice Awards 2023 có 3 hạng mục giải thưởng: Smart Choice Awards, Car Choice Awards, và Innovative Choice Awards.

Với hạng mục Smart Choice Awards, đây là những sản phẩm, giải pháp công nghệ đột phá, từ các ứng dụng di động thông minh, các thiết bị, phụ kiện cá nhân cho tới thiết bị gia dụng mang lại lợi ích thiết thực và tiện ích cho cuộc sống hàng ngày của người dùng.

Car Choice Awards đề cao những sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực ô tô hướng tới người tiêu dùng, được đánh giá dựa trên hiệu suất, khả năng vận hành, tính thẩm mĩ, tính bền vững và các tính năng an toàn.

Hạng mục Innovative Choice Awards là giải thưởng khích lệ những sản phẩm thương hiệu có tính đổi mới sáng tạo vừa ra mắt và vinh danh những sản phẩm, thương hiệu thành công trong việc chinh phục người Việt với tinh thần "không ngừng đổi mới sáng tạo".