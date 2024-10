Vào ngày 16 tháng 4 năm 2007, một người đàn ông kỳ lạ bước vào một showroom ô tô ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thấy khách hàng này có gương mặt hốc hác, bộ dạng luộm thuộm, nhân viên trong gara xe tỏ ra ái ngại, không muốn đón tiếp anh ta. Thật không ngờ, chỉ vài phút sau đó, người đàn ông đã nhanh chóng chọn mua một chiếc ô tô trị giá 200.000 NDT (hơn 708 triệu đồng) và lấy ra một xấp tiền mặt để thanh toán.

Hành động dứt khoán của người này khiến mọi nhân viên ở showroom rất ngạc nhiên. Họ lập tức thay đổi thái độ và phục vụ anh ta tận tình như những "thượng đế" khác. Tuy nhiên sau khi hoàn tất các thủ mục mua bán xe, nhân viên trong showroom xe bỗng để ý đến thông tin cá nhân của khách hàng này. Khi phát hiện anh ta tên là Nhậm Tiểu Phong, họ đã ngay lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Vậy Nhậm Tiểu Phong là ai mà khiến nhân viên của showroom xe phải làm như vậy?

Vào năm 2006, Nhậm Tiểu Phong là nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Vì làm việc tận tâm và chuyên nghiệp nên người đàn ông này được lãnh đạo ngân hàng để ý và giao cho anh ta nhiệm vụ quản lý kho bạc.

Công việc này đã mang lại cho Nhậm Hiểu Phong một mức lương khá tốt. Tuy nhiên, nằm lâu trong vùng an toàn khiến người đàn ông này cảm thấy chán nản. Cộng với mức lương ở thời điểm đó chỉ đủ để trang trải cuộc sống nên Nhậm Hiểu Phong đã nảy ra quyết tâm phải làm giàu để đổi đời.

Một ngày nọ, sau khi ăn tối với hai đồng nghiệp, anh Nhậm theo họ đi thử vận may với những tờ vé số. Ban đầu, người đàn ông này không tin vào trò may rủi, thế nhưng sau khi nhận được phần thưởng từ trò chơi, anh ta đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ và có niềm tin hơn vào "vận may" của mình.

Sau lần đó, Nhậm Tiểu Phong cùng 2 đồng nghiệp của mình bắt đầu nghiên cứu về xổ số với hỵ vọng có thể giàu lên. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thể tìm ra quy luật của nó nên chỉ có thể mua một cách ngẫu nhiên. Kết quả là sau đó, Nhậm Tiểu Phong đã tiêu hết toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình vào những tờ vé số nhưng lại không được gì.

Ảnh minh hoạ: Sohu

Không chấp nhận mất tiền một cách vô nghĩa như thế, Nhậm Tiểu Phong tiếp tục cùng hai đồng nghiệp bí mật lấy trộm 200.000 NDT từ kho bạc của ngân hàng để mua xổ số với hy vọng "gỡ vốn". Không ngờ lần này, họ lại may mắn trúng lớn. Sau khi trả lại 200.000 NDT cho ngân hàng, cả 3 người cũng kiếm được hơn 10.000 NDT/người.

Phi vụ này thắng lớn khiến Nhậm Tiểu Phong càng tham vọng hơn. Anh ta muốn thực hiện thêm nhiều phi vụ khác nhưng 2 người đồng nghiệp của anh ta sau đó lại chuyển đi nơi khác làm việc. Đang lúc chưa tìm được đồng minh, Nhậm Tiểu Phong bất ngờ gặp Mã Hướng Cảnh, đồng nghiệp mới đến nhận việc ở trong kho bạc.

Từ đây, Nhậm Tiểu Phong lân la nói chuyện rồi rủ rê anh Mã cùng mình chơi xổ số. Không ngờ, người này sau khi nghe Nhậm Tiểu Phong nói chuyện thì vô cùng hưởng ứng. Cả hai sau đó đã hợp tác "ăn trộm" hơn 51 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng) và chia tiền ra mua vé số với số lượng lớn. Thế nhưng lần này, may mắn không còn mỉm cười với Nhậm Tiểu Phong nữa.

Thất bại càng lớn thì số nợ người đàn ông này mắc nợ ngân hàng càng nhiều. Khi Nhậm Tiểu Phong đang vô cùng chán nản thì cũng là lúc anh ta nhận ra ngày kiểm kê kho bạc đang đến gần. Biết không thể tránh được tội, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh không còn cách nào khác là phải chạy trốn.

Ảnh: Sohu

Hành vi phạm tội của Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh sau đó đã bị ngân hàng phát hiện. Cả hai cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc phát lệnh truy nã. Thông tin về họ được đăng tải khắp nơi để người dân nhận diện và hỗ trợ cảnh sát phá án.

Trong lúc đó, khi Nhậm Tiểu Phong đang lang thang ở địa phận tỉnh Giang Tô, anh ta nghĩ rằng nếu có ô tô thì việc chạy trốn sẽ thuận tiện hơn nên đã mạo hiểm đến một showroom xe ở Liên Vân Cảng và mua 1 chiếc. Cũng vì thế nên nhân viên trong showroom xe khi phát hiện ra khách hàng của mình là tội phạm đang bị truy nã thì lập tức báo cảnh sát.

Ngay sau khi người đàn ông này bị bắt giữ, đồng nghiệp của anh ta là Mã Hướng Cảnh cũng bị dẫn về đồn để điều tra. Vào tháng 8 năm 2007, Nhậm Tiểu Phong và Mã Hướng Cảnh đã bị kết án tử hình cho những hành vi phạm tội của mình. Chính lòng tham không đáy đã khiến họ sa ngã và bước chân vào con đường sai trái, không có lối thoát.

(Theo Sohu)