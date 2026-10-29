Người đàn ông đặc biệt của Tăng Thanh Hà

Nhất cử nhất động liên quan đến cuộc sống của Tăng Thanh Hà luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh tổ ấm hạnh phúc với doanh nhân Louis Nguyễn, những mối quan hệ thân thiết của "ngọc nữ" màn ảnh Việt cũng thường xuyên trở thành chủ đề được khán giả chú ý. Trong số đó, Lương Mạnh Hải đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu nổi tiếng và trở thành người đặc biệt với Tăng Thanh Hà.

Mới đây, Lương Mạnh Hải chia sẻ hình ảnh được Tăng Thanh Hà đón tuổi mới trong không gian nhà riêng ấm cúng, quen thuộc. Lương Mạnh Hải tiết lộ sau khi đi đóng phim về, anh được Tăng Thanh Hà gọi đến ăn mừng sinh nhật. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Cô gái ấy triệu tập đi ăn ngay. Đúng ngày, đúng người, nhẹ nhàng tình củm. Cảm ơn Tăng Thanh Hà vì buổi tối rất gì và này nọ”.

Nữ diễn viên chuẩn bị một chiếc bánh kem với dòng chữ "Happy birthday anh" dành tặng người bạn thân. Không cần tiệc tùng cầu kỳ hay những lời chúc hoa mỹ, khoảnh khắc cả hai vui vẻ chụp ảnh bên nhau vẫn đủ cho thấy sự gần gũi sau nhiều năm gắn bó.

Tăng Thanh Hà tổ chức sinh nhật ấm cúng cho Lương Mạnh Hải

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà có tình bạn gần 20 năm

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải đã có cơ hội gắn bó từ bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, tác phẩm lên sóng vào tháng 8/2008 và nhanh chóng tạo nên sức hút lớn. Trong phim, Tăng Thanh Hà vào vai Trúc, cô gái bán sách có tính cách mạnh mẽ, còn Lương Mạnh Hải đảm nhận vai Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu có cuộc sống hoàn toàn trái ngược với cô. Sự kết hợp ăn ý cùng những màn tung hứng tự nhiên giúp cả hai trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất thời điểm đó.

Cả hai từng là bộ đôi gây sốt ở Bỗng Dưng Muốn Khóc

Sau thành công của bộ phim, hình ảnh Trúc và Bảo Nam vẫn được nhiều khán giả nhắc lại mỗi khi nói về những tác phẩm truyền hình gắn liền với tuổi trẻ. Không chỉ tạo được dấu ấn trên màn ảnh, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải còn xây dựng tình bạn ngoài đời. Dù mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng, mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì qua nhiều năm, thể hiện qua những lần gặp gỡ và lời chúc dành cho nhau trong các dịp đặc biệt.

Trước đó, Lương Mạnh Hải từng chia sẻ về mong muốn của khán giả khi cả hai tái hợp trong phần tiếp theo của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Nam diễn viên cho biết Tăng Thanh Hà chính là người nhắc anh về ngày 25/8, thời điểm tập đầu tiên của bộ phim lên sóng 15 năm trước. Anh viết: “Hà chính là người nhắc Hải ngày 25/8 vào 15 năm trước là Bỗng Dưng Muốn Khóc được phát sóng tập đầu tiên. 15 năm đã trôi qua, Hải biết rằng rất nhiều khán giả đến giờ vẫn đang xem lại Bỗng Dưng Muốn Khóc, chúng tôi vẫn cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho phim cũng như Hà và Hải”.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải luôn có mặt trong dịp quan trọng của đối phương

Đáng chú ý, trước mong mỏi của người hâm mộ về phần 2, Lương Mạnh Hải cũng thẳng thắn cho biết khả năng tái hợp trong chính câu chuyện cũ gần như không có. Anh chia sẻ: “Nhiều bạn cũng mong Hải và Hà sẽ trở lại với Bỗng Dưng Muốn Khóc phần 2 nhưng chắc chắn rằng không có đâu, bởi vì chúng tôi già rồi. Nhưng hy vọng rằng ở trong tương lai Hải và Hà sẽ có thể cùng nhau xuất hiện trong một dự án nào đó”.

Tăng Thanh Hà rất thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Lương Mạnh Hải

Ảnh: FBNV