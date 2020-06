Người đàn ông đã có vợ con và tình hờ tử vong bất thường trong căn nhà thuê

Ngày 11/6, Công an huyện Long Thành đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ cặp nam nữ tử vong bất thường trong căn nhà ở khu vực. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh V.M.C. (31 tuổi) và chị N.T.K.Y. (31 tuổi, cùng huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, chiều tối 9/6, một số người dân sinh sống ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thanh, tỉnh Đồng Nai phát hiện anh C. và chị Y. tử vong trong căn nhà nên hô hoán và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ án. Được biết, anh C. vốn có vợ con nhưng gần đây anh C. thuê căn nhà trên sinh sống như vợ chồng với chị Y.. Tại đây, cả 2 mở thêm quán nhậu để buôn bán.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.