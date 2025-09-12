Người đàn ông, 72 tuổi, vừa hoàn tất điều trị ba bệnh ung thư khác nhau được phát hiện cùng thời điểm - ca hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

Ông từng được chẩn đoán ung thư khẩu cái mềm vào năm 2017 và phẫu thuật thành công. Tuy nhiên đến tháng 4/2025, người đàn ông bắt đầu xuất hiện cơn đau tại vùng khẩu cái – vị trí cũ từng bị ung thư. Khi đi khám, bác sĩ xác định khối u tái phát tại đây.

Trong quá trình đánh giá mức độ tiến triển của bệnh tái phát, bệnh nhân được phát hiện mắc thêm hai loại ung thư khác: ung thư thực quản và ung thư đại tràng. Đáng chú ý, cả ba loại ung thư đều có đặc điểm mô bệnh học khác nhau, không phải là di căn từ cùng một nguồn gốc – điều hiếm gặp trong y văn.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Ninh Công Vi – Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân Quốc tế Phương Đông, bệnh nhân ngay lập tức được chỉ định nội soi cắt tách dưới niêm (ESD) để loại bỏ khối u đại tràng. Phương pháp ESD giúp cắt bỏ triệt để tổn thương ở lớp niêm mạc và dưới niêm mạc mà không cần phẫu thuật xâm lấn. Sau thủ thuật, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng.

Chiến lược điều trị tiếp theo là một pha hóa – xạ trị kết hợp nhằm đồng thời kiểm soát hai vị trí còn lại: khẩu cái mềm và thực quản. Bệnh nhân được hóa trị với tần suất một lần mỗi tuần, đồng thời xạ trị tập trung vào cả hai vùng tổn thương. Mục tiêu là kìm hãm sự phát triển của khối u trước khi tiếp tục đánh vào từng loại ung thư một cách chuyên biệt.

Do bệnh nhân tuổi cao, tình trạng bệnh phức tạp, các bác sĩ thiết kế phác đồ hỗ trợ toàn diện gồm truyền dinh dưỡng, thuốc chống viêm, giảm đau, nâng miễn dịch và truyền máu để tăng cường thể trạng trong suốt quá trình điều trị.

Đến cuối tháng 8/2025, quá trình điều trị kết thúc. Bệnh nhân phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và sẽ được đánh giá lại toàn diện sau một tháng.

Theo các chuyên gia, việc một người cùng lúc mắc ba loại ung thư nguyên phát, không có liên quan di căn, là cực kỳ hiếm gặp. Với trường hợp này, nếu không có sự can thiệp tích cực, đa số chỉ có thể điều trị giảm nhẹ triệu chứng. Tuy nhiên, nhờ trình độ chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ cùng sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại, bệnh nhân vẫn được điều trị tích cực, giảm thiểu tối đa rủi ro.

"Chúng tôi lựa chọn phương pháp ít xâm lấn nhất có thể, điều trị phối hợp nhiều chuyên khoa để bệnh nhân dù cao tuổi vẫn có cơ hội khỏi bệnh" , bác sĩ Ninh Công Vi chia sẻ.