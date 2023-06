Người đàn ông Canada bị liệt 8 năm được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa

"Sau nhiều năm chạy chữa tại nhiều bệnh viện ở Canada mà tình trạng không cải thiện, tôi và gia đình tưởng như không còn hi vọng. Thật may mắn khi tôi gặp được các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175, những thầy thuốc đã hết lòng vì bệnh nhân. Các bạn đã biến mong ước được đi lại bình thường của tôi thành sự thật. Tôi nghĩ đây thật sự là một phép màu. Mẹ tôi đã khóc khi thấy con trai mình lần đầu tiên sau 8 năm tự đứng dậy và bước đi mà không cần có trợ giúp".

Đó là chia sẻ của bệnh nhân CD. Washington (sinh năm 1978, quốc tịch Canada) hiện đang điều trị tại Khoa Y học Cổ truyền - Bệnh viện Quân y 175 (BVQY175).

Bệnh nhân CD. Washington và Thượng tá, Ths.BS Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền – BVQY175

Trước đó, bệnh nhân sống và làm việc tại Canada nhưng đã có 8 năm không tự đi lại được do liên tiếp bị 3 tai nạn xe hơi tại thủ đô Ottawa. Từ năm 2014 đến năm 2019, bệnh nhân đã điều trị tại nhiều bệnh viện Canada nhưng kết quả không mấy cải thiện. Sau khi tự tìm hiểu thông tin trên Internet, bệnh nhân đã quyết định chọn phương pháp y học cổ truyền và chọn Việt Nam là nơi điều trị.

Ngày 13/2/2023, bệnh nhân CD. Washington đăng ký khám bệnh theo yêu cầu tại phòng khám Y học Cổ truyền - Bệnh viện Quân y 175 và được các y bác sĩ chỉ định chụp MRI, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, đánh giá toàn diện tình trạng.

Sau khi xem xét, đánh giá sơ bộ, Thiếu tá. BSCKII Ngô Quốc Hoàn – Khoa Quốc tế đã quyết định mời các chuyên khoa: Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng vào cuộc. Các bác sĩ đã thống nhất điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp tập phục hồi chức năng.

Theo Thượng tá, Ths.BS Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền – Bệnh viện Quân y 175:

"Đây là một ca khó và phức tạp, bệnh nhân được chẩn đoán lúc vào viện: Hạ liệt do di chứng chấn thương cột sống tủy sống, đa chấn thương do tai nhạn giao thông năm thứ 8, tăng huyết áp. Hạ liệt (liệt 2 chi dưới) do chấn thương là tình trạng rối loạn chức năng vận động tự chủ của hai chân do chấn thương cột sống - tủy sống (thường ở đoạn ngực và thắt lưng) từ ngoại lực bên ngoài gây ra, biểu hiện chủ yếu là mất chức năng vận động các chi, kèm rối loạn cảm giác, mất phản xạ sinh lý dưới mức tổn thương tủy sống.

Đây là một hội chứng khó chữa. Châm cứu là một trong những tinh hoa của Y học cổ truyền, thế mạnh điều trị các bệnh lý đau, một số bệnh lý rối loạn vận động và chức năng. Ngày nay, với sự phát triển và tiến bộ không ngừng của nền y học cổ truyền ngày càng có nhiều bệnh nhân chấn thương cột sống – tủy sống được điều trị phối hợp bằng châm cứu."

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã được điều trị bằng châm cứu, bấm huyệt, được hội chẩn, đánh giá liên tục trong suốt quá trình điều trị để gia giảm các huyệt theo phác đồ điều trị phù hợp. Ngoài ra, bệnh nhân được chỉ định song song tập vật lý trị liệu hàng ngày tại Khoa Phục hồi chức năng.

Bác sĩ Dũng đang cấy chỉ cho bệnh nhân mỗi 2 tuần 1 lần sau khi bệnh nhân được ra viện và đi lại bình thường

Bằng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Quân y 175, sau thời gian điều trị và nỗ lực tập luyện, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, sinh hoạt tại phòng, xuất viện và tiếp tục phúc đồ điều trị sau khi phục hồi.

"Trường hợp bệnh nhân CD.Washington là một ca thành công vượt mong đợi của tập thể y bác sĩ Bệnh viện 175. Đầu tiên đó là sự nỗ lực của chính người bệnh, anh ấy đã có sự kiên trì tích cực tập luyện phục hồi chức năng sớm trước khi sang Việt Nam điều trị, không có các biến chứng như teo cơ, cứng khớp, suy thoái hoạt động phản xạ, hội chứng thả chân, v.v…, bước đầu giảm nhẹ các khó khăn cho việc phục hồi, nâng cao hiệu quả điều trị", bác sĩ Lê Anh Dũng, Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền chia sẻ thêm.