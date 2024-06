Người đàn ông bị trầm cảm đi lạc gần 800km từ Thanh Hóa vào Quảng Ngãi

Ngày 30/6, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một người đàn ông có dấu hiệu trầm cảm đi lạc gần 800km từ Thanh Hóa vào đến xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) đã được công an địa phương cùng Cảnh sát giao thông (CSGT) hỗ trợ tìm phương tiện về đoàn tụ cùng gia đình.

Theo đó, vào khoảng 21h, ngày 29/6, người dân tại địa phương đã đưa một người đàn ông có biểu hiện bất thường, đến trụ sở Công an xã Nghĩa Điền . Ngay sau đó, công an xã đã mua đồ ăn, nước uống và hỏi thăm thông tin cá nhân và người thân của người này.

Qua thăm hỏi được biết, người này tên là L.V.C. (37 tuổi, dân tộc Mường, quê ở thôn Hợp Thành, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Ngay lập tức Công an xã Nghĩa Điền đã liên hệ với Công an xã Phùng Giáo để xác minh và cũng đã liên lạc được với cha ruột của anh C.

Được biết anh C. do bị trầm cảm nên đã đi lạc từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.

Sáng nay (30/6), Công an xã Nghĩa Điền đã phối hợp cùng Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm phương tiện, giúp đỡ đưa anh C. về với gia đình.