Người đàn ông bị nghi ngờ ngược đãi, nhốt con còn sơ sinh vào trong lồng thú đến khóc la nức nở, nhưng khi mở lồng kiểm tra thì không ai tin thứ khó tưởng này chính là nguyên nhân

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao trước một đoạn clip ngắn ghi lại tiếng trẻ con khóc nghe rất não nề. Cảm giác như đứa trẻ đang cố gắng thoát ra trước một điều tồi tệ nào đó đang xảy đến.

CLIP: Ai cũng hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc rất to của 1 đứa bé, cho đến khi chiếc lồng thưa được hé mở...

Đoạn clip quay 1 chiếc thùng thưa, sáng màu. Tiếng khóc được phát ra từ đó. Mới xem clip, có lẽ bất cứ ai cũng có cảm giác bất an, lo lắng cho đứa trẻ khi bị nhốt trong chiếc thùng kia.

Thế nhưng, sau khi cánh cửa thùng hé mở thì sự thật mới bất ngờ được tiết lộ, chẳng có một đứa trẻ nào cả, chỉ là một... chú vẹt màu xanh. Và màn khóc lóc trên chính là do chú vẹt ta... giả giọng.

Ban đầu ai cũng nghĩ là một em bé bị nhốt trong thùng nên khóc rất to, ai ngờ... lại là 1 chú vẹt siêu yêu thế này

Người quay đoạn clip đã chú thích rằng: "This man was accused of keeping a baby incage, but wait... (tạm dịch: Người đàn ông này đã bị buộc tội vì giữ một đứa trẻ, nhưng hãy chờ đợi...).

Người đàn ông giải thích rằng không có em bé nào trong thùng mà chỉ là chú chim tinh quái: "Đó là những gì tôi trải qua mỗi ngày. Mọi người đều nghĩ rằng có một đứa trẻ đang khóc ở đó, song tôi sẽ cho mọi người thấy, đó thực sự là Nico. Nico, mày giống như một đứa trẻ vậy".

Quá bất ngờ và sửng sốt, xen lẫn cả sự thích thú và thán phục, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc trước đoạn video ngắn này.