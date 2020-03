Cầu thủ Quang Hải vừa bỏ theo dõi trang cá nhân, Huyền My liền bất ngờ tiết lộ mối quan hệ của 2 người trong quá khứ

Mối quan hệ giữa cầu thủ Quang Hải và bạn gái Nhật Lê vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Sau thời gian dài bỏ theo dõi, không tương tác, hiện tại, đôi trẻ được cho là đã quay lại với nhau.

Dựa vào loạt bằng chứng, dân mạng cho rằng Quang Hải - Nhật Lê đã tái hợp.

Cũng từ đây, người hâm mộ nhận ra trên trang cá nhân, chàng tiền vệ sinh năm 1997 đã bỏ theo dõi tất cả bạn gái tin đồn trong đó có cô chủ tiệm Nail - Huyền My. Trước đó, trong suốt thời gian dính tin đồn yêu nhau, cả 2 luôn giữ trạng thái theo dõi và tương tác với nhau trên mạng xã hội.

Cô chủ tiệm Nail - Huyền My lần đầu lên tiếng về mối quan hệ giữa cô và Quang Hải

Từ động thái dứt tình của "bạn trai cũ", mới đây "cô chủ tiệm nail" lần đầu lên tiếng về mối quan hệ giữa cô cùng chàng cầu thủ nổi tiếng.

Nữ chính khẳng định hiện cô và Quang Hải đang là bạn bè. Lý do Hải hủy theo dõi My không phải do mâu thuẫn cá nhân mà có thể do công việc hoặc chuyện đời tư của cả hai.

Huyền My chia sẻ: "Với tôi, Hải là cầu thủ trưởng thành trong từng việc làm và suy nghĩ. Từ trước tới giờ, Hải vẫn là một ngôi sao trong tôi. Và tôi chỉ theo dõi, ấn tượng với Hải trên khía cạnh là một cầu thủ bậc nhất như bao người khác. Chúng tôi hiện tại vẫn là bạn bè bình thường".

Ở thời điểm hiện tại, Huyền My chia sẻ, cô thật tâm chúc phúc cho Quang Hải và Nhật Lê

Ngoài ra, khi được hỏi về việc thường xuyên bị đem ra so sánh với Nhật Lê, Huyền My cảm thấy thế nào? Cô cho hay ban đầu cô cảm thấy phiền, nhưng lâu dần, cô không còn để ý tới những lời bàn tán đó nữa.

Thời điểm hiện tại, Huyền My thật tâm chúc phúc cho Quang Hải và Nhật Lê.

Trước đó, Huyền My (SN 1997, đến từ Cửa Lò – Nghệ An), hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, lại được cho là "bạn gái tin đồn" của chân sút tuyển Việt Nam.

Cư dân mạng chỉ ra bằng chứng hẹn hò của cặp đôi thông qua việc Quang Hải rất chăm chỉ "thả tim" ảnh của Huyền My trên mạng xã hội. Cô nàng còn chia sẻ hình ảnh chữ ký, cùng dòng chữ "Anh thương vợ" và được cho là của cầu thủ số 19.

Hình ảnh thân mật của Quang Hải - Huyền My từng được lộ diện

Ngoài việc nhắn tin tình cảm, thường xuyên tương tác dưới bài đăng của đối phương, đi du lịch hâm nóng tình cảm,... cặp đôi còn bị lộ khoảnh khắc chụp ảnh thân mật. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ lên tiếng khẳng định về mối quan hệ "tin đồn" này.