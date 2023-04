Người đàn ông bị giật dây chuyền, ngã trước đầu ô tô ở TPHCM

Chiều 23/4, lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin việc người đàn ông bị giật dây chuyền, ngã trước đầu ô tô trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Người đàn ông bị giật dây chuyền khi dừng đèn đỏ (Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 16/4, tại giao lộ quốc lộ 13 - Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ dừng chờ đèn đỏ trên đường Hiệp Bình, hướng ra quốc lộ 13.

Camera ghi lại cảnh người đàn ông bị giật dây chuyền

Lúc này, hai thanh niên đi xe máy từ quốc lộ 13 rẽ vào đường Hiệp Bình bất ngờ áp sát, giật sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông.

Cú giật mạnh khiến nạn nhân loạng choạng tay lái, ngã vào đầu một xe ô tô nhưng may mắn tài xế kịp thời đạp thắng dừng lại. Diễn biến vụ việc được camera hành trình của ô tô này ghi lại.

Lãnh đạo Công an phường Hiệp Bình Phước cho biết, hai thanh niên không giật được sợi dây chuyền của người đàn ông và nạn nhân cũng không đến cơ quan công an trình báo.

Tuy nhiên, sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, Công an phường Hiệp Bình Phước đã xuống hiện trường rà soát, đồng thời phối hợp với Công an TP Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM thu thập chứng cứ và đã bắt giữ được hai thanh niên trên.