Sáng 14-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong tại phường Tiến Thành.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-1, khi đang ở trong nhà trên đường Trần Lê (phường Tiến Thành), anh H. (SN 1983) nghe tiếng cãi vã, ẩu đả bên ngoài nên chạy ra can ngăn.

Tuy nhiên, trong lúc can ngăn, anh H. bất ngờ bị một người đang ẩu đả dùng dao đâm vào vùng ngực. Nạn nhân được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú.

Anh H. được đưa về nhà để người thân lo hậu sự. Ảnh: H.N

Theo tìm hiểu, anh H. làm nghề biển, sinh sống cùng vợ và hai con tại một căn nhà nhỏ, hoàn cảnh khó khăn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.