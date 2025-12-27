Liên quan đến sự việc một người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, xảy ra tối 25/12 gây xôn xao dư luận, nạn nhân trong vụ việc được xác định là ông T.Q.H. (sinh năm 1983, trú tại xã Lâm Giang), còn nghi phạm trong vụ việc là bà N.T.H. (sinh năm 1985) - vợ của nạn nhân.

Trao đổi trên báo Lao Động tối 26/12, lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ án mạng nói trên.

Trước khi xảy ra sự việc thương tâm, vợ chồng ông H. đã cãi vã, to tiếng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên báo Dân trí, lãnh đạo xã Lâm Giang thông tin thêm, nguyên nhân ban đầu dẫn đến bi kịch là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ông H. Nơi xảy ra sự việc là quán bán thịt trâu, bò của gia đình nạn nhân, ngay phía đối diện ngôi nhà của 2 vợ chồng. Vị lãnh đạo nói đây là một vụ việc rất đau lòng do mâu thuẫn dẫn tới hành động bột phát của nghi phạm.

Được biết, vợ chồng ông H. có 2 người con, người con cả học lớp 12 còn người con út học lớp 7. Gia đình ông H. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng ông H. xảy ra cãi vã. Trong lúc to tiếng, người đàn ông có dùng điếu cày tác động liên tiếp vào người vợ.