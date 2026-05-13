Liên quan đến sự việc ông Bùi Văn T. (SN 1982), thành viên Ban quản trị (BQT) Tòa CT8 chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh, Hà Nội) bị đấm gục sau khi nhắc nhở cư dân đeo rọ mõm cho chó xảy ra hôm 10/5, hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Chia sẻ về sự việc trên báo VietNamNet, ông T. cho biết sau khi nhận được phản ánh của cư dân và các thành viên BQT về việc ông C. (chủ căn hộ 22XX) đưa chó vào tháng máy mà không đeo rọ mõm, ông T. cùng một số người đã lên căn hộ để trao đổi.

Ông T. hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện. Đã 4 ngày trôi qua nhưng người đàn ông vẫn thấy chóng mặt khi ngồi dậy. (Ảnh: Dân Việt)

Ông T. bị cư dân đấm gục trong lúc đang trao đổi vấn đề đeo rọ mõm cho chó. (Ảnh: VTV)

Ban đầu, câu chuyện chỉ là cuộc trao đổi, nhắc nhở bình thường giữa BQT và cư dân, không có gì căng thẳng. Theo lời ông T., các thành viên trong BQT lên trước, còn ông lên sau. Khi tới nơi, ông nói nhẹ nhàng với ông C. rằng nếu chưa đeo rọ mõm cho chó thì nên đeo vào để tránh gây nguy hiểm cho mọi người cũng như hạn chế rắc rối cho chính mình.

Ông T. cho hay trong lúc trao đổi, ông C. bất ngờ cho rằng ông T. đã xúc phạm, chửi bới bố mẹ mình và liên tục đưa ra những lời lẽ quy chụp. Trước những lời lẽ của ông C., ông T. vẫn bình tĩnh giải thích rằng mình không hề nói những điều đó.

Ông C. sau đó cũng khẳng định đã đeo rọ mõm cho chó. Lúc này, ông T. nói BQT đã trích xuất camera và hình ảnh thể hiện rất rõ nên không cần phải chối.

Kể thêm với Dân Việt , ông T. bày tỏ, sau câu nói này, ông C. bắt đầu buông lời thách thức, dọa đánh. “ Tôi nói việc đánh người là vi phạm pháp luật, nếu anh muốn đánh thì cứ đánh. Lúc đó, tôi nghĩ anh ấy chỉ nói vậy thôi, không ngờ sau đó lại lao vào tấn công thật ”, ông T. nói.

Hình ảnh ông C. dắt chó không đeo rọ mõm đi ở sảnh chung cư, thang máy khiến nhiều người bức xúc.

Cư dân mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi hành hung người khác.

Cú đánh bất ngờ khiến ông T. không kịp phản ứng, bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu. Nạn nhân cho biết sau khi nhập viện, ông liên tục bị nôn. Đến nay là 4 ngày sau khi xảy ra sự việc nhưng ông T. cứ ngồi dậy là chóng mặt. Người đàn ông nói thêm, ban đầu, bác sĩ kết luận ông bị chấn động não và vẫn phải tiếp tục theo dõi thêm.

Sau sự việc, nhiều cư dâ sống tại chung cư CT8 mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi hành hung người khác để đảm bảo an ninh, an toàn tại khu chung cư

Trên báo Dân trí , ông T. cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xem xét kỹ lưỡng để giải quyết vụ việc theo trình tự của pháp luật.

Ông Đỗ Văn Phương, Trưởng Ban Quản trị CT8 - chung cư Đại Thanh thông tin, ông đã đến trụ sở công an làm đơn trình báo lần hai và cập nhật tình hình sức khỏe với phía cơ quan chức năng.

Hiện Công an xã Đại Thanh đang tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.