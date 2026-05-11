Mạng xã hội mới đây xôn xao thông tin về vụ việc một cư dân sống tại tòa CT8A – Chung cư Đại Thanh, xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đấm gục thành viên ban quản trị tòa nhà (BQT) do mâu thuẫn liên quan đến vấn đề cư dân dắt chó vào thang máy, hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm. Sự việc xảy ra vào ngày 10/5 khiến nhiều người bức xúc.

Theo một số hình ảnh trích xuất từ camera khu vực sảnh chung cư và thang máy được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người đàn ông dẫn theo con chó màu đen, to, không đeo rọ mõm. Khi vào thang máy, những người đứng trong thang (trong đó có 2 trẻ em) tỏ ra sợ hãi, đứng nép vào một góc.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, theo phản ánh của cư dân tòa CT8A, ngày 10/5, BQT CT8A nhận được phản ánh về việc một cư dân sống tại căn hộ 22XX đưa chó đi trong khu vực thang máy và hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm.

Tiếp nhận thông tin, BQT lập tức tiến hành kiểm tra, trích xuất camera an ninh, xác định phản ánh của cư dân là có cơ sở. Một tổ công tác gồm các thành viên BQT, đội an ninh, đại diện tổ dân cư và trưởng thôn 8 đã trực tiếp đến làm việc với chủ hộ, nhắc nhở thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại chung cư để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cư dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh, chủ căn hộ 22XX đã có thái độ chống đối, sử dụng những lời lẽ thiếu chuẩn mực, lăng mạ tổ công tác, thay vì hợp tác và chấp hành nội quy. Đặc biệt, người này còn lao vào tát, đấm mạnh vào vùng gáy của một thành viên trong BQT khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Cư dân lao vào hành hung thành viên BQT. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên Tri thức - Znews , một thành viên BQT CT8 Đại Thanh thông tin thêm, người bị cư dân hành hung là anh Bùi Văn Tuân. Anh Tuân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện, nạn nhân trong tình trạng đau đầu, cử động tay chân khó khăn, không tự nâng được đầu lên, không ăn uống được gì và nôn ói liên tục. Các bác sĩ cảnh báo anh Tuân cần phải nằm bất động, không được di chuyển trong vòng 3 ngày liên tiếp để theo dõi.

Thành viên BQT cũng nói thêm, theo nội quy của tòa nhà, chỉ cho phép nuôi chó cảnh với kích thước nhỏ. Khi đưa thú cưng di chuyển ở khu vực chung, chủ vật nuôi phải rọ mõm thú cưng, dọn vệ sinh nếu con vật phóng uế. Sau vụ việc lần này, BQT nhận thấy cần phải thắt chặt hơn nữa nội quy. Cư dân cũng rất bức xúc với hành vi bạo lực của chủ căn hộ 22XX.

Hiện BQT CT8 Đại Thanh đã tiến hành tổng hợp hồ sơ, hình ảnh camera, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan và nộp đơn trình báo đến Công an xã Đại Thanh.

Cũng trên Tri thức - Znews, chiều 11/5, đại diện Công an xã Đại Thanh xác nhận đã nhận được đơn trình báo và đang trong quá trình xử lý vụ việc.