Người đàn ông bán bưởi xưng hô "ta - ngươi" kỳ lạ với khách, trả 7.000 đồng/ quả không bán mà nhất quyết phải là 6.900 đồng!

Nếu hay đi chợ hoặc lê la hàng quán thì chắc hẳn hội chị em từng đối mặt với tình huống chủ hàng "chảnh" với khách, không niềm nở đón khách như chúng ta nghĩ. Tuy không phải chủ quán nào cũng vậy, song thực tế có không ít vụ việc lùm xùm xảy ra trước đây liên quan đến việc khách tố chủ kênh kiệu gây bức xúc.

Lý do dẫn đến việc chủ quán thái độ "chảnh" với khách thì có rất nhiều, chẳng hạn như đó là do tính cách bẩm sinh, do quán nổi tiếng sẵn nên vẫn đông nườm nượp, hoặc hy hữu hơn thì do khách xui, tới trúng hôm chủ quán khó ở. Tuy nhiên, đối với anh chàng bán bưởi trong clip đang hot trên MXH TikTok thì chắc chắn không ai đoán được tại sao anh ấy lại cư xử như thế.

Câu chuyện được ghi lại bởi một cô gái vô tình đi ngang qua vỉa hè nơi người đàn ông ngồi. Thấy trước mặt anh chàng là 4 quả bưởi xếp ngay ngắn trên miếng bìa nhỏ, cô gái hỏi anh chàng xem bưởi bán thế nào. Nhìn gương mặt lạnh lùng không đổi sắc của anh bán bưởi thì có lẽ ai cũng e dè, anh ấy cũng liên tục lườm cô gái khiến mọi người cảm thấy có gì đó sai sai.

Quả đúng là người bán bưởi không bình thường thật! Nghe giọng cô gái hỏi mua rất nhẹ nhàng vui vẻ, song anh bán bưởi chỉ đan tay vào gối ngồi trả lời khá lạnh nhạt: "Ta bán 20.000 đồng/ 3 quả!". Cô gái giả vờ chê đắt, anh chàng liền bồi thêm 1 câu: "Nếu mà đắt thì các ngươi có thể đi chỗ khác mua rẻ hơn".

Cách xưng hô lạ lùng của anh bán bưởi khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. Thời buổi này ai còn dùng cách nói cổ lỗ sĩ như thế đâu cơ chứ, thế nên

"6.900 đồng thì bán, 7.000 không lấy!".

Ban đầu, cô gái mặc cả lấy 5.000 đồng/ quả nhưng người đàn ông lắc đầu không bán. Sau đó cô gái hỏi ướm tiếp "20.000/ 4 quả bán nốt đi mà về", song vẫn bị từ chối. Cuối cùng, người bạn đi với cô gái trẻ hỏi "Thế em mua 7.000 quả anh có bán không, nắng nôi thế này ngồi lâu làm gì". Người đàn ông suy nghĩ một lát, rồi tuyên bố 6.900 đồng mới bán khiến cả 2 cô gái bật cười. Cư dân mạng cũng không thể nhịn nổi trước pha đối đáp hài hước của anh bán bưởi. Chẳng rõ anh ấy cố tình hay là tính anh ấy "tưng tửng" như vậy nhỉ?

Câu chuyện lạ lùng này không dừng lại ở đó, bởi cô gái mua 3 quả bưởi xong hôm sau quay lại vẫn thấy anh chàng ngồi nguyên vị trí cũ. Lần này, trước mặt anh ấy chỉ còn sót lại 1 quả. Vẫn tư thế ung dung và biểu cảm lạnh lùng, anh chàng quay mặt hẳn đi chỗ khác khi vị khách nữ quen thuộc hỏi mua nốt giúp quả bưởi cuối cùng.

Anh bán bưởi kiêu chảnh nhất vịnh Bắc Bộ là đây chăng?

Đến clip thứ 2 này thì nhiều người bắt đầu nghi ngờ sự kém thân thiện của anh bán bưởi, chẳng ai làm gì mà anh cũng cau có thế thì người mua cũng cảm giác không thoải mái lắm. Tuy nhiên mọi người vẫn gửi tặng lời cảm ơn cô gái vì hành động đẹp, sẵn sàng trả tiền nhiều hơn để mua nốt số bưởi giúp anh chàng gầy gò, kiên nhẫn với kiểu nói chuyện kỳ cục xưng "ta - ngươi" ấy.

Lần thứ 2 gặp lại, anh chàng báo giá chỉ còn 4.000 đồng cho quả cuối cùng. Cô gái hào phóng trả luôn 10.000 đồng, kêu anh không phải trả lại tiền thừa. Tuy nhiên, vẫn với giọng kiên định, anh chàng tuyên bố rất "cứng" rằng không cầm tiền thừa thì không đưa bưởi!

Quả bưởi sâu nên anh chàng bán rẻ chỉ 4.000 đồng, nhưng phải nhận tiền thừa thì anh mới đưa bưởi, còn không thì thôi anh không bán!

Không rõ kết quả cuối cùng thế nào, nhưng dân mạng đều tấm tắc khen anh bán bưởi đúng là người "đói cho sạch, rách cho thơm", không ham tiền của người lạ. Mặc dù nguyên tắc bán hàng của anh khiến dân tình cười nghiêng ngả, song nếu ngoài đời gặp được anh thì chắc ai cũng thấy vui vẻ thôi, dù anh ấy không niềm nở chút nào thì mọi người vẫn muốn mua hàng để có thêm nụ cười cho cuộc sống!