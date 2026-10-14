Người đàn ông 74 tuổi chịu cảnh "ngủ ngồi" suốt 10 năm

Ngày 13/10, thông tin từ một bệnh viện ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), trước đó, ông T.V.H. (74 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau) gặp tình trạng nghẹt mũi kéo dài hơn 10 năm.

Mũi của ông H. thường xuyên bị bít tắc khiến ông khó thở, phải chuyển sang thở bằng miệng. Đặc biệt, khi nằm xuống, tình trạng nghẹt mũi trở nên rõ rệt hơn.

Do đó, ông H. thường phải kê đầu thật cao để dễ thở, thậm chí có những đêm phải ngồi ngủ. Ông còn hay bị đau đầu và khạc đàm đục, chịu đựng cảm giác khó chịu dai dẳng qua nhiều năm.

Trước tình trạng này, mới đây, ông H. được gia đình đưa đến một bệnh viện ở phường Bạc Liêu để điều trị.

Qua thăm khám chuyên khoa và đánh giá hình ảnh CT mũi xoang, bác sĩ ghi nhận tình trạng đa polyp mũi hai bên, bên phải nhiều hơn bên trái; viêm đa xoang mạn tính.

Do tổn thương trong hốc mũi, kết hợp viêm xoang kéo dài đã góp phần gây bít tắc đường thở và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Bác sĩ kiểm tra vùng mũi của bệnh nhân. (Ảnh: BV cung cấp/Dân trí).

Sau khi đánh giá, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi và mở các xoang hai bên, với mục tiêu xử trí tổn thương gây bít tắc, cải thiện thông khí và dẫn lưu xoang.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đồng thời lấy mô tổn thương gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh để xác định bản chất. Đặc biệt, tại khu vực nghi ngờ u mũi xoang bên phải.

Chỉ sau hai ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể nằm ngủ và hít thở bằng mũi bình thường, không còn phải kê đầu thật cao hay ngủ ngồi như trước.

Ông H. rất vui mừng khi đã được nằm xuống và tận hưởng một giấc ngủ bình thường, sau hơn 10 năm chờ đợi.

BSCKI Nguyễn Hồng Trứ cho biết, tình trạng nghẹt mũi kéo dài không nên xem nhẹ. Đây có thể là biểu hiện của polyp mũi, viêm xoang mạn tính hoặc các tổn thương khác của mũi xoang.

"Khi nghẹt mũi dai dẳng, phải thở miệng, khó ngủ, đau đầu hoặc khạc đàm kéo dài, người dân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám, điều trị kịp thời", bác sĩ khuyến cáo.

(t/h theo báo Dân trí, Văn Hóa)