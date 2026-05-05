Người đàn ông 57 tuổi tử vong sau khi bị rắn cắn, diễn biến khiến nhiều người bàng hoàng

Một du khách người Đức 57 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi bị rắn hổ mang cắn trong lúc tham gia một buổi biểu diễn tại khách sạn ở Ai Cập.

Sự việc xảy ra tại một khách sạn ở Hurghada, khu nghỉ dưỡng ven Biển Đỏ, khi nạn nhân đang đi nghỉ cùng hai người thân. Trong buổi biểu diễn rắn do khách sạn tổ chức, du khách được cho phép tiếp cận và chạm vào rắn ở cự ly gần, thậm chí có loài còn quấn quanh cổ người xem.

Thương tâm người đàn ông 57 tuổi bị rắn cắn tử vong. Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, một con rắn hổ mang bất ngờ bò vào quần của người đàn ông và cắn vào chân ông, gây ra tình trạng nguy kịch. Dù lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện, người này không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng của Đức và Ai Cập đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm độc tố. Chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với người biểu diễn trong buổi trình diễn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng chục nghìn người trên thế giới tử vong do rắn cắn, cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn từ các hoạt động tiếp xúc gần với động vật có nọc độc.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với du khách khi tham gia các hoạt động trải nghiệm mạo hiểm trong khu du lịch.

Trước đó cũng có một trường hợp ở Ấn Độ khiến nhiều người xôn xao. Cụ thể công nhân đường sắt Santosh Lohar, 35 tuổi, đang làm việc tại một vùng rừng gần thành phố Nawada ở Bihar (Ấn Độ). Tường thuật lại vụ việc xảy ra vào tối, ông Lohar chuẩn bị đi ngủ, thì con rắn đột nhiên tấn công ông. Phản ứng lại, ông Lohar nhanh chóng tóm lấy con rắn và cắn nó 2 lần. Con rắn chết ngay sau đó.

Sau vụ việc, ông Lohar được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Ông đã được tiêm huyết thanh kháng nọc độc và đáp ứng tốt với phương pháp điều trị. Ông Lohar được xuất viện vào ngày hôm sau, tờ Times of India đưa tin.