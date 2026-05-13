Cách đây không lâu, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) đã chia sẻ ca bệnh của người đàn ông 55 tuổi trên mạng xã hội.

Theo đó, bệnh nhân không hút thuốc, không uống rượu, ăn nhạt, mỗi ngày chạy bộ 5km. Tuy nhiên, kết quả khám sức khỏe định kỳ lại cho thấy chức năng thận của ông suy giảm rõ rệt cùng với đó là tình trạng lão hóa hệ tim mạch.

Cụ thể, chỉ số lọc cầu thận của người đàn ông chỉ đạt 58, tương đương với mức suy thận độ nhẹ đến trung bình. "Tuổi thận" và tình trạng mạch máu của bệnh nhân như một người 80 tuổi.

Thông tin này khiến bệnh nhân bàng hoàng bởi ông tin rằng mình luôn duy trì lối sống lành mạnh. Trước đó, ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khát nước nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu bệnh tật.

Sau khi tìm hiểu thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy điểm bất thường nằm ở việc bệnh nhân đặc biệt yêu thích các loại nước chấm. Dù ăn lẩu, gà luộc hay rau luộc, ông đều không thể thiếu một đĩa nước chấm, thường là sa tế trộn với xì dầu sệt.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh nhân đã tránh được lượng muối "nhìn thấy" trong quá trình nấu ăn nhưng lại vô tình nạp vào cơ thể một lượng lớn natri, phốt pho, fructose và các chất phụ gia thông qua nước chấm và gia vị chế biến sẵn. Những thành phần này âm thầm gây hại cho mạch máu và thận, tích tụ trong hệ tuần hoàn, lâu ngày làm tổn thương cầu thận và đẩy nhanh quá trình lão hóa mạch máu.

Sau khi được tư vấn, bệnh nhân quyết định loại bỏ hoàn toàn các loại nước chấm khỏi chế độ ăn. Sáu tháng sau, tình trạng mệt mỏi, khát nước giảm rõ rệt, chỉ số chức năng thận cải thiện thêm 10 điểm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, lượng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến như nước sốt cô đặc, gia vị pha sẵn hay bột nêm càng cao thì nguy cơ tử vong càng tăng. Cứ tăng 10% mức tiêu thụ các sản phẩm này, nguy cơ tử vong tăng khoảng 12%.

Mối nguy lớn nhất của nước chấm và gia vị công nghiệp nằm ở hàm lượng phốt pho cao và fructose ẩn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể con người hấp thu gần như hoàn toàn phốt pho từ thực phẩm chế biến, làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu và tạo gánh nặng cho thận. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến tổn thương thận và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm phù hợp, hạn chế các chất có hại và duy trì cân bằng dinh dưỡng là giải pháp cần thiết để bảo vệ và hỗ trợ chức năng thận. Dưới đây là các thực phẩm giúp duy trì hoạt động khỏe mạnh của thận và ngăn ngừa tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn:

-Cá béo: Bao gồm cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi, chứa axit béo omega-3. Loại axit béo này có lợi cho sức khỏe tổng thể, giúp giảm lượng triglyceride trong máu và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

-Súp lơ trắng: Chứa nhiều chất xơ và các dưỡng chất như vitamin C, B6, B9, hỗ trợ khi chức năng lọc của thận suy giảm. Tuy nhiên, do chứa nhiều kali và phốt pho, nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 1 - 2 lần/tuần.

-Lòng trắng trứng: Là nguồn protein chất lượng cao, giàu axit amin, phù hợp cho người bệnh thận.

-Bắp cải: Cung cấp nhiều chất xơ, vitamin K, C, B6 và axit folic, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

-Ớt chuông: Giàu lycopene, vitamin C, A, B6, axit folic và chất xơ, là thực phẩm có lợi cho thận và hỗ trợ thanh lọc máu.

-Củ cải trắng: Chứa vitamin C và các hợp chất tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe thận, hỗ trợ bảo vệ thận.

Duy trì chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp lựa chọn thực phẩm phù hợp và thói quen sinh hoạt lành mạnh sẽ góp phần bảo vệ chức năng thận và cải thiện chất lượng cuộc sống.