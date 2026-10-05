Người đàn ông 43 tuổi giảm 12,5kg trong 6 tháng nhờ ăn 1 loại rau củ thay cơm, chợ Việt bán vừa nhiều vừa rẻ

Theo truyền thông Trung Quốc, ông Trần trước đây được phát hiện gan nhiễm mỡ trong một lần kiểm tra sức khỏe. Bên cạnh đó, huyết áp và đường huyết cũng cao hơn mức bình thường. Muốn giảm cân và cải thiện sức khỏe, ông bắt đầu tìm một phương pháp đơn giản mà bản thân có thể duy trì lâu dài. Cuối cùng, ông quyết định thay cơm và mì bằng khoai tây trong các bữa ăn chính.

Các món ăn hằng ngày gần như không thay đổi. Ông vẫn ăn những món gia đình quen thuộc, chỉ thay đổi nguồn tinh bột chính. Đặc biệt, ông không cố nhịn đói. Cách làm này được duy trì liên tục trong khoảng 6 tháng.

Kết quả, ông giảm được khoảng 12,5kg.

Những chỉ số trước đây ở mức cao như huyết áp và đường huyết cũng được cải thiện đáng kể. Tình trạng gan nhiễm mỡ cũng chuyển biến theo hướng tích cực. Sau đó, ông tiếp tục kết hợp với tập luyện sức mạnh để duy trì cân nặng và nâng cao thể lực.

Vì sao khoai tây có thể hỗ trợ giảm cân?

Một trong những yếu tố được nhắc đến là tinh bột kháng (resistant starch).

Đây là một dạng tinh bột khó được tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non. Một phần tinh bột kháng đi xuống đại tràng và trở thành nguồn cơ chất cho hệ vi sinh đường ruột lên men.

Khác với tinh bột dễ tiêu hóa, tinh bột kháng có thể tạo ra những tác động khác nhau đối với cảm giác no, đường huyết và hệ vi sinh đường ruột.

Khoai tây là một trong những thực phẩm có thể cung cấp tinh bột kháng, đặc biệt khi khoai được nấu chín rồi để nguội.

Tinh bột kháng có những lợi ích gì?

Các nghiên cứu trong những năm gần đây đang tiếp tục tìm hiểu vai trò của tinh bột kháng đối với sức khỏe chuyển hóa.

- Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Tinh bột kháng có thể ảnh hưởng đến cảm giác no và hệ vi sinh đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu tinh bột kháng có thể hỗ trợ cải thiện một số chỉ số liên quan đến béo phì khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng. Tuy nhiên, tinh bột kháng không phải “chất đốt mỡ”. Giảm cân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng chế độ ăn và mức độ vận động.

- Có thể hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa: Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung tinh bột kháng có thể tác động tích cực đến độ nhạy insulin và một số chỉ số chuyển hóa. Điều này đặc biệt được quan tâm ở những người thừa cân hoặc có tình trạng kháng insulin.

- Có thể có lợi cho hệ vi sinh đường ruột: Tinh bột kháng được một phần vi khuẩn đường ruột sử dụng để lên men, từ đó tạo ra các acid béo chuỗi ngắn, những chất được nghiên cứu về vai trò đối với sức khỏe đường ruột và chuyển hóa.

- Có thể hỗ trợ cải thiện một số chỉ số mỡ máu: Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có tinh bột kháng có thể giúp cải thiện cholesterol toàn phần, triglyceride hoặc LDL ở một số nhóm người. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu không hoàn toàn giống nhau và vẫn cần thêm bằng chứng để xác định mức độ lợi ích cụ thể.

Tinh bột kháng có nhiều trong thực phẩm nào?

Tinh bột kháng không chỉ có trong khoai tây. Nhóm thực phẩm tự nhiên gồm yến mạch; lúa mạch; ngô nguyên hạt; các loại đậu như đậu gà, đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen; khoai tây; khoai lang và chuối xanh.

Ngoài ra, cơm hoặc khoai tây sau khi nấu chín rồi làm nguội có thể hình thành thêm một lượng tinh bột kháng thông qua quá trình “thoái hóa tinh bột”.

Nguồn và ảnh: QQ