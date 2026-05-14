Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Hoàng Anh (40 tuổi, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước) để điều tra liên quan vụ tấn công mẹ và vợ.

Đối tượng Huỳnh Hoàng Anh (bên trái) đến công an đầu thú

Vào tối 10-5, tại nhà ông Phạm Văn Bình (63 tuổi, thuộc khu phố Long Khánh 1), Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Bích Loan (60 tuổi).

Trong lúc nóng giận, Hoàng Anh đã cầm dao rựa để trong nhà chém bà Loan trúng vùng đầu. Thấy vậy, chị Phạm Kim Ngọc (40 tuổi, vợ của Hoàng Anh) lao vào can ngăn cũng bị Anh chém trúng vùng đầu gây thương tích.

Phản ứng, bà Loan tiếp tục xông vào đẩy Hoàng Anh khiến đối tượng ngã xuống đất, làm rơi hung khí. Sau đó, Hoàng Anh lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc, Công an phường Tam Phước đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Nai tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, hiện sức khỏe đã ổn định và tỉnh táo.

Được sự vận động của người thân và công an, 2 ngày sau đó, Hoàng Anh đã ra đầu thú.