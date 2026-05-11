Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 17h20 ngày 10/5/2026, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung T., sinh năm 1962 tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên; Bùi Trung Mạnh, sinh năm 1974, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên (Là hàng xóm và cũng là là anh họ ông T.) dùng dao chém gây thương tích cho 4 người là:

Anh Bùi Trung Th., sinh năm 1993, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên (Con trai ông T.);

Bà Vũ Thị H., sinh năm 1958, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên (Hàng xóm nhà ông T.);

Chị Bùi Thị T., sinh năm 1998 (Con gái ông T.) và cháu P.T.P, sinh năm 2023 (Con chị T. và là cháu ngoại ông T.) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi gây án, Bùi Trung Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Ảnh: TPO

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh, xác định: Khoảng 17h20 ngày 10/5/2026, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông T., Mạnh đã dùng dao (Dạng dao nhà bếp, cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Th.; lúc này chị T. bế con là cháu P. chạy ra bị Mạnh dùng dao chém; chị T. sau đó chạy đến nhà bà H., đưa cháu P. cho bà H. thì Mạnh chạy đến chém cháu P. và chém vào tay bà H..

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà H., anh Th., chị T., cháu P. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình (Anh Th., chị T., cháu P. bị đa chấn thương; bà H. bị thương nhẹ ở tay). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa anh Mạnh và ông T. từ trước.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đến 21h00 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.