Sáng 14/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, sau khi xảy ra vụ việc dùng dao chém mẹ vợ và vợ bị thương tại phường Tam Phước, lực lượng Công an đã khẩn trương truy xét, vận động đối tượng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 10/5, tại nhà ông Phạm Văn Bình (sinh năm 1963), thuộc khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, Huỳnh Hoàng Anh (sinh năm 1986, cư trú cùng địa chỉ) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ là bà Huỳnh Thị Bích L. (sinh năm 1966).

Trong lúc nóng giận, Hoàng Anh đã cầm dao rựa ở trong nhà chém bà L. trúng vùng đầu. Thấy sự việc, chị Phạm Kim Ng. (sinh năm 1986, vợ của Hoàng Anh) lao vào can ngăn cũng bị Hoàng Anh chém trúng vùng đầu gây thương tích.

Bà L. tiếp tục xông vào đẩy Hoàng Anh khiến đối tượng ngã xuống đất, làm rơi hung khí. Sau đó, Hoàng Anh lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Phước đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai tổ chức truy xét, truy bắt đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, hiện sức khỏe đã ổn định và tỉnh táo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động gia đình, đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/5, lực lượng Công an đã vận động thành công Huỳnh Hoàng Anh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.