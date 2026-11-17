Mới đây, một ca tử vong thương tâm vì hạ kali máu tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trước tình trạng rối loạn điện giải. Bệnh nhân là một người đàn ông 40 tuổi, được người nhà đưa vào phòng cấp cứu trên xe lăn trong tình trạng hai chân mềm nhũn, không thể tự đứng vững.

Ban đầu, anh cho rằng mình chỉ bị mỏi cơ do ngày hôm trước đi bộ quá nhiều nên chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe. Thế nhưng, kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm máu khiến các bác sĩ bàng hoàng: nhịp tim bệnh nhân rối loạn nghiêm trọng, nồng độ kali trong máu tụt xuống chỉ còn 1,8 mmol/l. Dù đội ngũ y tế lập tức tiến hành bù điện giải khẩn cấp, trái tim của người đàn ông đã ngừng đập trước khi lượng kali kịp phục hồi.

Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì hạ kali máu nghiêm trọng (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu công bố trên Tạp chí Y học Cấp cứu, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân hạ kali máu nặng lên tới 20%. Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp Chai Qichen, Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc) cho biết, chỉ số kali máu bình thường dao động từ 3,5 đến 5,0 mmol/l. Khi chỉ số này giảm xuống dưới 3,5 mmol/l được gọi là hạ kali máu, và dưới 2,5 mmol/l là mức báo động đỏ đe dọa trực tiếp tính mạng.

Dấu hiệu âm thầm cảnh báo cơ thể đang cạn kiệt kali

Bác sĩ Chai Qichen phân tích, kali đóng vai trò như dòng điện duy trì nhịp đập đều đặn của cơ tim, điều khiển sự co duỗi của cơ bắp và nhu động ruột. Vào mùa lạnh, nhiều người có thói quen ăn nhiều thịt kho, đồ béo giàu đạm để giữ ấm nhưng lại lười ăn rau củ, khiến cơ thể âm thầm thiếu hụt khoáng chất thiết yếu này.

Đáng nói, tình trạng thiếu kali thường bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường hoặc thiếu canxi qua bốn biểu hiện đặc trưng:

- Yếu cơ từ gốc chi: Tay run khi cầm bát đũa, tê/run tay chân, ngồi xuống ghế dễ nhưng phải chống tay vào đầu gối mới đứng dậy nổi.

Tê bì, run yếu tay chân đột ngột mọt cách khó hiểu có thể là do thiếu kali (Ảnh minh họa)

- Tim đập loạn nhịp: Đang ngồi nghỉ ngơi bỗng thấy tim hẫng một nhịp, đập thình thịch hoặc hồi hộp trống ngực.

- Chuột rút ban đêm: Bắp chân đột ngột co cứng gây đau nhức, uống bổ sung canxi thời gian dài vẫn không thuyên giảm.

- Đầy bụng, táo bón kéo dài: Nhu động ruột suy giảm khiến phân khô cứng, trường hợp nặng có thể gây liệt ruột, chướng bụng.

Mùa lạnh ăn ít thịt cũng không được quên 5 món giàu kali

Để bảo vệ trái tim và hệ cơ xương khớp trong tiết trời lạnh giá, bác sĩ Chai Qichen nhấn mạnh người dân nên giảm bớt lượng thịt mỡ trong bữa cơm và ưu tiên bổ sung 5 thực phẩm giàu kali dễ kiếm dưới đây:

1. Khoai tây hấp nguyên vỏ

Phần lớn lượng kali của khoai tây tập trung ngay dưới lớp vỏ. Nếu gọt sạch vỏ hoặc thái nhỏ ngâm nước quá lâu trước khi xào nấu, lượng kali sẽ bị rửa trôi đáng kể. Cách giữ trọn dinh dưỡng tốt nhất vào mùa lạnh là rửa thật sạch củ khoai tây, cắt miếng lớn để nguyên vỏ rồi đem hấp chín mềm.

Để tăng khả năng hấp thụ kali và tốt cho sức khỏe, nên luộc hoặc hấp khoai tây thay vì nấu món nhiều dầu mỡ (Ảnh minh họa)

2. Khoai lang nướng hoặc hấp

Một củ khoai lang cỡ vừa cung cấp hàm lượng kali dồi dào cùng nguồn chất xơ hòa tan tốt cho tiêu hóa. Thay vì ăn bánh ngọt hay đồ chiên rán nhiều dầu mỡ vào bữa phụ buổi chiều, một củ khoai lang hấp nóng hổi vừa giúp giữ ấm cơ thể vừa ổn định huyết áp hiệu quả.

3. Rau bina (cải bó xôi)

Trong nhóm rau lá xanh mùa lạnh, rau bina đứng đầu bảng về hàm lượng kali và magie. Khi chế biến, bạn chỉ nên chần sơ rau qua nước sôi rồi trộn dầu mè hoặc nấu canh nhanh. Thao tác chần sơ giúp loại bỏ bớt axit oxalic cản trở hấp thu khoáng chất mà vẫn bảo toàn lượng kali quý giá.

4. Nấm mỡ và các loại nấm tươi

Nấm tươi không chỉ tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho các món canh, súp nóng ngày lạnh mà còn là kho dự trữ kali tuyệt vời. Bạn có thể thái lát nấm mỡ xào cùng rau xanh hoặc hầm mềm trong các món canh để người lớn tuổi dễ nhai nuốt và hấp thu trọn vẹn dưỡng chất.

Nấm mỡ có thể chế biến thành rất nhiều món ngon, bồi bổ cơ thể vào mùa đông (Ảnh minh họa)

5. Rong biển nấu canh

Chỉ cần một nắm nhỏ rong biển khô thả vào nồi canh trứng hoặc canh đậu phụ nóng hổi, lượng kali sẽ hòa tan vào nước dùng giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Món canh này vừa thanh đạm, ấm bụng vừa hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch rất tốt.

Bổ sung kali bao nhiêu là đủ và cảnh báo nguy hiểm khi nạp thừa

Dù kali rất cần thiết cho sự sống, việc bổ sung khoáng chất này cần tuân thủ đúng liều lượng khuyến nghị. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người trưởng thành khỏe mạnh cần nạp tối thiểu 3.510mg kali mỗi ngày thông qua chế độ ăn uống tự nhiên.

Bác sĩ Chai Qichen nhấn mạnh, bổ sung kali qua thực phẩm tươi là an toàn nhất vì cơ thể có cơ chế tự điều chỉnh hấp thu. Ngược lại, nếu tự ý mua viên uống bổ sung kali liều cao hoặc nạp quá mức cần thiết, nồng độ kali trong máu tăng vọt (tăng kali máu) cũng nguy hiểm không kém tình trạng thiếu hụt.

Thừa kali máu gây ức chế dẫn truyền thần kinh cơ tim, dẫn đến yếu liệt cơ, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim nặng và ngừng tim đột ngột. Đặc biệt, những người mắc bệnh suy thận mạn tính, suy tim hoặc đang sử dụng thuốc huyết áp, thuốc lợi tiểu tuyệt đối không tự ý dùng thực phẩm chức năng chứa kali khi chưa có chỉ định và xét nghiệm máu từ bác sĩ chuyên khoa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Top 1 Health, China News