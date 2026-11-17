Theo truyền thông Trung Quốc, Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến vừa tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân họ Lưu, 32 tuổi, làm nghề lập trình viên. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên ngồi trước máy tính ít nhất 10 tiếng mỗi ngày. Ngoài giờ làm, người đàn ông chủ yếu ở nhà chơi game, nghỉ ngơi và gần như không tham gia hoạt động thể chất.

Với mong muốn cải thiện vóc dáng, giảm cân, anh Lưu quyết định tham gia một hoạt động thể dục thể thao nội bộ của công ty. Tuy nhiên, thay vì bắt đầu bằng những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng, anh thực hiện liên tục 150 động tác squat.

Điều đáng nói sau khi hoàn thành bài tập, người đàn ông cảm thấy khá tự hào về khả năng của bản thân. Thế nhưng, chỉ sang ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe bất ngờ chuyển biến xấu. Hai chân anh bắt đầu đau nhức dữ dội, sưng phồng bất thường, nghiêm trọng đến mức gần như không thể nhấc chân để đi lại.

Ban đầu, anh Lưu cho rằng đây chỉ là hiện tượng đau mỏi cơ thông thường sau khi vận động quá sức và nghĩ rằng tình trạng sẽ tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên, khi cơn đau ngày càng nghiêm trọng, hai chân sưng to bất thường, các đồng nghiệp nhận thấy dấu hiệu đáng lo ngại nên lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Chỉ sau một buổi tập với 150 động tác squat, nam lập trình viên 32 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhức, sưng phồng hai chân. Bác sĩ xác định bệnh nhân bị tiêu cơ vân cấp tính, có nguy cơ tổn thương thận nghiêm trọng. Ảnh minh họa.

Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ xác định anh Lưu bị tiêu cơ vân cấp tính do vận động quá mức.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatine kinase (CK), một loại enzyme có trong cơ bắp và thường tăng cao khi tế bào cơ bị tổn thương, lên tới hơn 12.800 U/L, trong khi mức tham chiếu bình thường được nêu trong trường hợp này là 55-170 U/L. Chỉ số lactate dehydrogenase cũng tăng lên khoảng 800 U/L.

Đặc biệt kết quả khám cho thấy nước tiểu của bệnh nhân chuyển sang màu đỏ sẫm, xét nghiệm cho kết quả dương tính mạnh với protein và máu ẩn. Trước tình trạng này, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Khoa Thận học và Thấp khớp để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Nhậm Diệp Bình, tiêu cơ vân là tình trạng các tế bào cơ bị tổn thương, phá hủy và giải phóng các thành phần bên trong vào máu, trong đó có myoglobin.

Khi lượng myoglobin giải phóng quá nhiều, chất này có thể tích tụ trong các ống thận, gây cản trở quá trình lọc và đào thải chất thải của cơ thể. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương thận cấp tính, thậm chí suy thận.

Đáng lo ngại, các triệu chứng ban đầu của tiêu cơ vân dễ bị nhầm lẫn với tình trạng đau mỏi cơ thông thường sau tập luyện. Tâm lý chủ quan, cố chịu đựng hoặc trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

May mắn, anh Lưu được đưa đến bệnh viện kịp thời và điều trị tích cực. Sau quá trình theo dõi, các chỉ số xét nghiệm dần cải thiện, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ gợi ý 4 nguyên tắc tập luyện giảm cân an toàn trong mùa lạnh

Trường hợp của nam lập trình viên là lời cảnh báo đối với những người ít vận động nhưng đột ngột tập luyện với cường độ cao để giảm cân.

Theo bác sĩ Nhậm Diệp Bình, khi thời tiết chuyển lạnh, cơ bắp có xu hướng co cứng hơn. Nếu không khởi động kỹ và đột ngột thực hiện các bài tập nặng, người tập có thể tăng nguy cơ chấn thương cơ.

Để giảm cân an toàn, người dân cần chú ý những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, tăng dần cường độ vận động: Người ít tập thể dục nên bắt đầu bằng những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, vận động khớp hoặc các bài tập đơn giản. Khi cơ thể đã thích nghi, có thể tăng dần thời gian và cường độ. Không nên cố gắng tập thật nhiều trong một buổi để bù đắp cho thời gian dài ít vận động.

Thứ hai, khởi động kỹ và giữ ấm cơ thể: Đặc biệt trong mùa lạnh, cần dành thời gian làm nóng cơ bắp trước khi tập. Nên lựa chọn thời điểm có nhiệt độ phù hợp, hạn chế vận động ngoài trời khi trời quá lạnh và mặc trang phục đủ ấm.

Thứ ba, bổ sung đủ nước: Cần uống nước đều đặn trước, trong và sau khi tập luyện, tùy theo cường độ vận động và nhu cầu của cơ thể. Không nên để tình trạng mất nước kéo dài.

Thứ tư, chú ý dấu hiệu bất thường: Theo các chuyên gia nếu xuất hiện tình trạng đau cơ dữ dội, sưng cơ, yếu cơ hoặc nước tiểu chuyển sang màu nâu đỏ như nước trà, người tập cần ngừng vận động và đến cơ sở y tế ngay. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tiêu cơ vân, không nên chủ quan chờ bệnh tự khỏi.

Các chuyên gia khuyến cáo, giảm cân là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Tập thể dục quá sức không giúp cơ thể khỏe mạnh nhanh hơn, trái lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe.