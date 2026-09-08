Người đàn ông 40 tuổi suýt tử vong khi đang massage, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm

Những năm gần đây, số người trẻ và trung niên mắc nhồi máu não ở Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Mới đây, một người đàn ông 40 tuổi ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), bị đột quỵ khi đang massage cổ và suýt mất mạng. Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu và may mắn sống sót.

Cụ thể, ngày 3/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin một người đàn ông họ Vương (tên đã thay đổi) ở Hạ Môn gần đây đi massage cổ để giảm đau và cứng cổ. Tuy nhiên, ngay khi đang massage, ông xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi dần mất ý thức.

Gia đình lập tức đưa ông đến khoa thần kinh của bệnh viện. Kết quả chụp CT sọ não và chụp CT mạch máu cho thấy ông bị bóc tách động mạch cảnh kèm huyết khối não. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành lấy huyết khối cơ học, giúp tái thông thành công mạch máu bị tắc.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ giải thích, massage cổ không đúng cách có thể trở thành một "kẻ giết người thầm lặng", làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu cổ bị vặn xoắn đột ngột hoặc kéo căng quá mức trong quá trình massage, thành động mạch cảnh có thể bị tổn thương, dẫn đến bóc tách động mạch.

Khi lớp nội mạc mạch máu bị tổn thương, tiểu cầu và các yếu tố đông máu nhanh chóng tập trung tại vị trí này, hình thành cục máu đông. Nếu huyết khối bong ra và di chuyển theo dòng máu, nó có thể gây tắc nghẽn mạch máu não, dẫn đến thiếu máu não cục bộ và đột quỵ.

Các bác sĩ cho biết 4,5 giờ đầu sau khi xuất hiện triệu chứng là "thời gian vàng" để điều trị tiêu sợi huyết đường đối với những trường hợp phù hợp. Việc tái thông mạch máu càng sớm càng có cơ hội hạn chế tổn thương não và phục hồi chức năng thần kinh. Khi bỏ lỡ thời gian này, hiệu quả điều trị có thể giảm và nguy cơ tàn tật, tử vong tăng lên.

Các bác sĩ khuyến cáo việc nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ là vô cùng quan trọng. Mọi người cần chú ý những biểu hiện như méo miệng, mặt không cân xứng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó hoặc nói không rõ. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Các chuyên gia cho biết, massage cổ vai gáy là phương pháp thư giãn và giảm đau được nhiều người ưa chuộng nhưng nếu người làm không đúng kĩ thuật, hoặc sử dụng lực quá mạnh, sai vị trí có thể gây ra những hậu quả khôn lường.

Những rủi ro khi massage cổ vai gáy không đúng cách

Tổn thương tủy sống: Đây là biến chứng nguy hiểm nhất có thể xảy ra khi massage cổ. Các thao tác mạnh, đột ngột hoặc không đúng kỹ thuật có thể gây ra những tổn thương như:

- Lệch đốt sống cổ: Khi đốt sống cổ bị lệch, chúng có thể chèn ép tủy sống, gây ra liệt tứ chi, thậm chí tử vong.

- Vỡ đốt sống cổ: Vỡ đốt sống cổ là một chấn thương rất nghiêm trọng, có thể gây tổn thương tủy sống và các dây thần kinh xung quanh.

- Chảy máu dưới màng cứng: Máu tụ dưới màng cứng có thể gây áp lực lên tủy sống, dẫn đến liệt và các biến chứng khác.

Rối loạn tuần hoàn não: Các động tác massage mạnh ở vùng cổ có thể gây ra sự thay đổi đột ngột của huyết áp, dẫn đến thiếu máu não hoặc xuất huyết não.

Tổn thương dây thần kinh: Các dây thần kinh ở vùng cổ rất nhạy cảm. Nếu bị tác động quá mạnh, chúng có thể bị tổn thương, gây ra tê bì, yếu cơ hoặc đau nhức.

Cục máu đông: Trong một số trường hợp, massage có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh mạch máu. Cục máu đông có thể di chuyển đến não và gây đột quỵ.

Lời khuyên cho người đi massage cổ vai gáy

Ảnh minh họa.

Để giảm thiểu rủi ro khi massage cổ vai gáy, người dân cần lưu ý một số điểm sau:

Chọn nơi uy tín: Hãy lựa chọn các cơ sở massage có uy tín, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và có chuyên môn cao.

Tránh lực tác động quá mạnh: Nếu thực hiện massage tại nhà, cần tránh dùng lực quá mạnh vào vùng cổ vai gáy. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng, thư giãn và theo hướng dẫn của chuyên gia.

Kiểm tra tình trạng sức khỏe: Những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, hoặc các vấn đề liên quan đến mạch máu cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện massage.

Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy đau đớn hoặc có triệu chứng bất thường sau khi massage, cần ngừng ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời.