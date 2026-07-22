Nhiễm độc kim loại nặng tưởng như câu chuyện xa xôi nơi các nhà máy công nghiệp, nhưng nó vừa xảy ra ngay trong không gian sinh hoạt riêng tư nhất của một gia đình. Sự việc hy hữu của anh Điền (Trung Quốc) là lời cảnh báo đắt giá về những mối nguy ẩn nấp xung quanh đồ dùng hàng ngày, trực tiếp tàn phá chức năng lọc của thận mà chúng ta hoàn toàn không hay biết.

Căn bệnh suy thận "gõ cửa" từ những vết nứt trong phòng tắm

Bác sĩ chuyên khoa thận Giang Thủ Sơn (Jiang Shoushan) tại Đài Loan (Trung Quốc) kể ại, Ccâu chuyện bắt đầu khi một nam bệnh nhân 39 tuổi họ Điền đến phòng khám của ông vì chứng mất ngủ kéo dài. Tuy nhiên, ông nhận ra ở bệnh nhân rất điều bất thuờng và yêu cầu kiểm tra tổng quát kết hợp vài hạng mục sâu để tiến hành loại trừ theo đánh giá ban đầu.

Kết quả xét nghiệm máu khiến tất cả bất ngờ: Nồng độ chì trong máu của anh Điền vọt lên mức báo động, kéo theo chỉ số chức năng thận sụt giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân lập tức phải nhận chẩn đoán mắc bệnh suy thận mãn tính do ngộ độc chì.

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Cuộc điều tra nguyên nhân ban đầu rơi vào bế tắc khi nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm tại nhà bệnh nhân đều hoàn toàn sạch bóng kim loại nặng. "Sau đợt điều trị thải độc khẩn cấp, chỉ số thận tạm thời bình ổn. Nhưng chỉ 3 tháng sau, bệnh nhân quay lại tái khám với nồng độ chì trong máu tiếp tục tăng vọt", bác sĩ Giang kể.

Lúc này, ông tiếp tục yêu cầu rà soát lại toàn bộ vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hàng ngày. Thủ phạm cuối cùng lộ diện khiến ai nấy đều bàng hoàng: Bồn tắm tráng men tại nhà bệnh nhân.

"Một cái bồn tắm thì gây suy thận thế nào được? Quá vô lý!"

Đó là điều anh Điền nói với bác sĩ Giang. Thế nhưng, nhìn vào các chỉ số kiểm tra chất liệu bồn tắm và sự phân tích cặn kẽ của bác sĩ, anh bắt đầu hiểu ra tất cả. Anh cho biết mình rất tức giận nhưng lại không biết trút giận vào đâu bởi tất cả là "tự mình hại mình". Nói đúng hơn, cảm giác của anh Điền là do hối hận, chua xót mà hình thành cơn giận dữ.

Hóa ra, bồn tắm nhà anh đã cũ và nứt vỡ nhiều mảng lớn nhiều năm qua. Anh Điền lại có sở thích ngâm mình lâu trong bồn mỗi ngày. Mỗi lần anh ngồi ngâm mình thư giãn, cơ thể, nhất là phần da bìu mỏng với nhiều nếp gấp và chứa vô số mạch máu nhỏ đã tiếp xúc trực tiếp với đúng lớp kim loại chứa hàm lượng chì cực cao bên dưới lớp men vỡ. Độc tố chì từ đó thẩm thấu liên tục qua da, xông thẳng vào hệ tuần hoàn và tích tụ âm thầm nhiều năm làm hoại tử tế bào thận.

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Độc tố chì bào mòn thận và gieo rắc bi kịch sức khỏe như thế nào?

Thận vốn giữ vai trò như "nhà máy lọc độc" bền bỉ của cơ thể, chịu trách nhiệm đào thải chất thải chuyển hóa, điều hòa huyết áp và cân bằng chất điện giải. Tuy nhiên, kim loại nặng như chì lại là kẻ thù tàn nhẫn nhất đối với cơ quan này.

Bác sĩ Giang giải thích, khi đi vào cơ thể qua đường ăn uống, hô hấp hay thẩm thấu trực tiếp qua da, chì không thể tự phân hủy mà sẽ bám chặt vào hệ xương và tấn công các ống thận.

Sự hiện diện của độc tố chì khiến các tế bào thận rơi vào trạng thái quá tải cấp tính, kích hoạt các phản ứng viêm mãn tính và làm đứt gãy chuỗi liên kết mô thận khỏe mạnh. Khi tổn thương tiến triển không thể đảo ngược, bệnh suy thận sẽ xuất hiện.

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Đáng lo ngại hơn, ngộ độc chì mãn tính còn gieo rắc hàng loạt biến chứng lên toàn bộ cơ thể:

- Tấn công hệ thần kinh: Gây ức chế vỏ nổi, dẫn đến mất ngủ dai dẳng, lo âu, suy giảm trí nhớ và làm tổn thương các dây thần kinh ngoại biên.

- Tàn phá hệ tuần hoàn: Cản trở quá trình tổng hợp hồng cầu gây thiếu máu trầm trọng, kích hoạt các cơn tăng huyết áp kịch phát kéo dài.

- Tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa: Gây ra các đợt đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục, chán ăn kéo dài và làm suy giảm chức năng hấp thu dinh dưỡng.

- Suy giảm chức năng sinh sản: Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ thai ở cả nam và nữ, tăng rủi ro xảy ra các kết quả thai kỳ bất lợi.

Tín hiệu báo động suy thận và bài học bảo vệ bản thân

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Bệnh viện Hồng Kông (Trung Quốc), bệnh thận giai đoạn đầu và suy thận mãn tính thường diễn tiến cực kỳ "lặng lẽ". Đa số bệnh nhân chỉ phát hiện ra khi tổn thương đã bước sang giai đoạn muộn, buộc phải can thiệp bằng chạy thận, lọc màng bụng hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Những người có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp hoặc viêm cầu thận thuộc nhóm nguy cơ cao nhất. Tuy nhiên, trường hợp của anh Điền cho thấy bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của suy thận nếu lơ là trước các mối nguy môi trường. Ăn uống không lành mạnh, thức khuya kéo dài, lạm dụng thuốc... cũng có thể trở thành nguyên nhân suy thận.

Để bảo vệ sức khỏe hệ tiết niệu và phòng tránh rủi ro ngộ độc kim loại nặng, bác sĩ Giang khuyến cáo:

- Rà soát vật dụng sinh hoạt: Thay mới ngay các loại chậu rửa, bồn tắm, chén bát tráng men bị sứt mẻ hoặc bong tróc để ngăn chì rò rỉ.

- Duy trì nhịp sinh học khoa học: Tạo thói quen ngủ trước 23h giúp cơ thể giải tỏa áp lực và tối ưu hóa quá trình phục hồi các cơ quan.

- Kiểm soát tốt căng thẳng tâm lý: Giữ tinh thần thoải mái nhằm hạn chế hormone cortisol gây viêm nhiễm và làm cản trở quá trình lưu thông máu.

- Bổ sung đủ nước mỗi ngày: Uống đủ 2 lit nước rải rác giúp thận hoạt động trơn tru, hỗ trợ đào thải các độc tố thừa ra khỏi cơ thể hiệu quả.

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- Chủ động tầm soát định kỳ: Thực hiện xét nghiệm nước tiểu và siêu âm thận 6 tháng một lần để theo dõi sát sao và phát hiện sớm tổn thương ngầm.

Bác sĩ Giang cảnh báo thêm, bệnh suy thận giai đoạn đầu thường diễn tiến lặng lẽ, chỉ bộc lộ rõ qua những biến đổi bất thường khi đi tiểu như xuất hiện bọt lâu tan, nước tiểu đục màu trà hoặc lẫn máu, kèm theo tần suất tiểu đêm gia tăng. Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể gặp phải tình trạng sưng phù ở mí mắt hay cổ chân, đau mỏi dai dẳng vùng lưng dưới và huyết áp tăng cao khó kiểm soát. Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo này, bạn cần chủ động đến cơ sở y tế thă khám ngay để kịp thời bảo vệ chức năng thận trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Stheadline, Sohu, Aboluowang