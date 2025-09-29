Các bác sĩ đã gắp thành công một con giun sống ra khỏi mắt của một người đàn ông 35 tuổi đến từ Madhya Pradesh (Ấn Độ). Người đàn ông này đã gặp vấn đề về thị lực trong nhiều ngày. Thị lực của anh ngày càng yếu đi, mắt thường xuyên bị đỏ và kích ứng. Anh đã đi khám nhiều bác sĩ và được kê đơn thuốc, nhưng tình trạng không cải thiện. Khi thị lực trở nên rất kém, anh đã đến Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ Bhopal (AIIMS Bhopal) để kiểm tra thêm.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con giun dài khoảng 2,5 cm đang di chuyển bên trong mắt bệnh nhân. Con giun sống trong dịch kính, tức là chất trong suốt bên trong mắt. Những trường hợp như vậy rất hiếm gặp, và chỉ có một vài trường hợp được ghi nhận trên thế giới. Vì con giun còn sống và đang di chuyển, việc loại bỏ nó không hề dễ dàng.

Một nhóm bác sĩ, do Tiến sĩ Samendra Karkur, Trưởng khoa Phẫu thuật Võng mạc tại AIIMS Bhopal, dẫn đầu, đã thực hiện ca phẫu thuật. Thách thức lớn nhất là con giun đang cố gắng thoát ra ngoài.

Để loại bỏ nó một cách an toàn, trước tiên các bác sĩ đã sử dụng tia laser có độ chính xác cao để ngăn con giun di chuyển mà không gây hại cho mắt. Sau đó, họ cẩn thận loại bỏ nó bằng kỹ thuật phẫu thuật dịch kính võng mạc.

Con giun sau đó được xác định là Gnathostoma spinigerum, một loại ký sinh trùng có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua việc ăn thịt sống hoặc nấu chưa chín. Khi đã vào bên trong, nó có thể di chuyển đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm da, não và mắt, gây ra các vấn đề nghiêm trọng.

Bác sĩ Karkur, người đã thực hiện phẫu thuật mắt trong 15 năm, cho biết đây là lần đầu tiên ông gặp một trường hợp như vậy. Ca phẫu thuật đã thành công và bệnh nhân hiện đã ổn định.

Các bác sĩ khuyên mọi người nên tránh ăn thịt sống hoặc thịt chưa nấu chín để ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng này.

(t/h)