Anh Lý 34 tuổi ở Trung Quốc, là một người đam mê thể dục và tự cho mình là có thể trạng tốt. Cách đây không lâu, anh chỉ đơn giản nâng một quả tạ nhẹ ở phòng tập thể hình và ngay lập tức bị đau lưng dưới dữ dội, không thể đứng thẳng dậy. Ban đầu, anh nghĩ đó chỉ là một cơn căng cơ đơn giản sẽ khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau một tuần ở nhà, cơn đau trở nên tồi tệ hơn, khiến ngay cả những động tác đơn giản như trở mình hay ra khỏi giường cũng vô cùng khó khăn.

Sau khi khám kỹ, bác sĩ kết luận rằng anh Lý rất có thể bị gãy xẹp đốt sống. "Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi! Tôi tập thể dục thường xuyên, xương khớp của tôi rất tốt, làm sao tôi có thể bị gãy xương chỉ vì nâng một quả tạ nhẹ chứ?". Anh Lý cảm thấy chẩn đoán của bác sĩ có vẻ hơi phóng đại. Chỉ sau khi được bác sĩ thuyết phục kiên nhẫn, anh LÝ mới miễn cưỡng đi chụp MRI.

Kết quả chụp MRI khiến anh hoàn toàn sững sờ: gãy xẹp đốt sống T12.

Các xét nghiệm tiếp theo cho thấy kết quả còn gây sốc hơn chỉ số Z-score L1-L4 của anh Lý chỉ là -3,1, nghĩa là mật độ xương của anh thấp hơn so với hầu hết phụ nữ 60 tuổi. Một loạt các xét nghiệm đã loại trừ khả năng loãng xương thứ phát. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vitamin D của anh Lý chỉ ở mức 10 ng/ml, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn bình thường.

May mắn thay, tình trạng gãy xẹp đốt sống của anh không nghiêm trọng. Bác sĩ đã kê đơn cho anh nằm nghỉ ngơi tuyệt đối trên giường trong một tháng, yêu cầu anh đeo đai hỗ trợ thắt lưng y tế hàng ngày và bổ sung đủ canxi, vitamin D cùng thuốc chống loãng xương.

Sau hơn ba tháng điều trị, vết gãy xương đã lành hoàn toàn, cơn đau đã biến mất và mật độ xương đã tăng lên phần nào. Tuy nhiên, anh Lý vẫn cần phải tiếp tục điều trị chống loãng xương lâu dài.

Tại sao xương của anh Lý lại yếu ớt như vậy dù anh thường xuyên tập thể dục? Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ xác định được nguyên nhân cốt lõi gây ra chứng loãng xương của ông:

- Anh Lý làm việc trong nhà trong thời gian dài, tập thể dục hoàn toàn trong các phòng tập kín và thích ở nhà vào những ngày nghỉ, hiếm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Da tổng hợp vitamin D thông qua ánh nắng mặt trời, đây là cách chính để cơ thể hấp thụ vitamin D. Vitamin D đóng vai trò như một "cầu nối" cho sự hấp thụ canxi; thiếu hụt nghiêm trọng có nghĩa là ngay cả khi tăng lượng canxi nạp vào, xương cũng không thể hấp thụ và sử dụng hiệu quả, dẫn đến xương dần yếu đi và dễ gãy.

- Anh Lý có thói quen uống ba tách cà phê mỗi ngày. Caffeine trong cà phê thúc đẩy quá trình bài tiết canxi qua thận, khiến cơ thể mất canxi nhanh hơn. Việc tiêu thụ quá mức trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mật độ xương và làm suy yếu sức mạnh của xương.

"Ngoài ra, không nên bỏ qua các yếu tố di truyền trong gia đình". Bác sĩ được biết cả bố và mẹ anh Lý đều có tiền sử gãy xương.

"Loãng xương thường không có hoặc có rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, và nhiều người chỉ phát hiện ra mình mắc bệnh sau khi bị gãy xương", bác sĩ cho biết. Ông giải thích rằng những hành vi sau đây có thể âm thầm làm suy yếu sức khỏe xương: ở trong nhà quá lâu mà không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, uống quá nhiều cà phê, trà đặc hoặc đồ uống có ga, ăn kiêng dẫn đến thiếu canxi và protein, cũng như lối sống ít vận động, thiếu tập thể dục, thiếu ngủ kéo dài, hút thuốc và uống quá nhiều rượu.

Giống như anh Lý, nhiều người có quan niệm sai lầm rằng chỉ tập thể dục thôi là đủ để làm chắc xương. Trên thực tế, xương khỏe mạnh không chỉ cần kích thích cơ học thích hợp mà còn cần đủ lượng canxi, vitamin D và tránh những thói quen có thể gây hại cho xương. Nếu không, ngay cả khi cơ bắp phát triển tốt, xương vẫn dễ gãy như vỏ trứng, và chỉ những tác động nhỏ từ bên ngoài cũng có thể gây ra gãy xương do loãng xương.

Để phòng ngừa loãng xương, bác sĩ gợi ý:

1. Đảm bảo tiếp xúc đủ ánh nắng mặt trời. Cố gắng dành 20-30 phút mỗi ngày dưới ánh nắng mặt trời, tránh ánh nắng giữa trưa, để da có thể tự tổng hợp vitamin D. Đừng ở trong nhà cả ngày.

2. Điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp, giảm lượng caffeine tiêu thụ quá mức; cố gắng không uống quá một tách cà phê mỗi ngày. Ăn nhiều thực phẩm giàu canxi như sữa, các sản phẩm từ đậu nành, cá, tôm và rau lá xanh đậm, đồng thời tránh chế độ ăn nhiều muối và đường để giảm mất canxi. Nếu phát hiện thiếu vitamin D cần bổ sung đủ vitamin D hàng ngày.

3. Tập luyện khoa học, kết hợp tập luyện sức mạnh và các bài tập chịu trọng lượng, chẳng hạn như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, tập tạ... để cung cấp kích thích cơ học thích hợp cho xương và thúc đẩy cải thiện mật độ xương.

4. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc sớm. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh loãng xương hoặc có thói quen sinh hoạt không lành mạnh lâu dài nên thường xuyên kiểm tra mật độ xương và chuyển hóa xương để phát hiện và can thiệp sớm, tránh phải chờ đến khi bị gãy xương.