Nha đam là thứ cây mọng nước dễ trồng. Nước ép của nó có công dụng giải nhiệt, cực hợp trong thời tiết nắng nóng mùa hè. Bởi vậy, cứ hè về, chúng ta lại thèm thuồng một cốc nước ép nha đam, ăn chè nha đam… Nhưng chị em có biết, đó là “vũ khí” chống già mọi phụ nữ cần vào mùa hè?

Theo lương y Minh Phúc, trong Đông y, nha đam vị đắng, tính hàn, vào kinh can, tỳ, vị, đại trường. Nó có tác dụng thông đại tiện, thanh nhiệt, mát gan, sát trùng, thường dùng làm thuốc xổ trị táo bón, chữa viêm loét dạ dày, làm lành vết thương, bệnh ngoài da, thông kinh nguyệt, sỏi niệu, đái tháo đường…

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong lá nha đam chủ yếu có chứa chất antraglycozit, chủ yếu là aloin. Nhựa chứa acid amin, vitamin (B1, B2, B5, B6, B12, axít folic, C, A, E); khoáng tố vi lượng (Na, K, Ca, P, Cu, Fe, Zn, Mg, Mn, Cr)…

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), nha đam khi bôi lên da giúp dưỡng ẩm, hỗ trợ tái tạo tế bào da. Nó còn giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất chống tia cực tím. Bởi vậy, dùng nha đam đúng cách có thể ngăn ngừa tổn thương, lão hóa da về lâu dài. Sử dụng nha đam thường xuyên có thể giảm tình trạng nếp nhăn trên da.

Chưa dừng lại ở đó, uống nước nha đam đều đặn còn giúp nhả nắng khá tốt. Điều này là do trong nha đam rất giàu vitamin C, E, bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím, hỗ trợ làm sáng da, phục hồi da sau khi đi nắng.

Nghiên cứu đăng trên Healthline cũng cho thấy, nha đam giàu aloin, có công dụng ngăn ngừa tia cực tím trên da đến 30%. Ngoài ra còn làm mờ vết thâm, nuôi dưỡng làn da sáng màu hơn. Trong khi những thành phần khác trong nha đam như saponins, polysaccharides, anthraquinone giúp dưỡng ẩm, chống viêm, duy trì làn da khỏe mạnh.

Uống nước nha đam kèm 1 thứ giúp tăng cường công dụng chống nắng và nhả nắng tự nhiên

Theo DS Khuê Vũ, mật ong rất giàu chất kháng viêm, là kháng sinh tự nhiên giúp giảm đau rát, bỏng đỏ trên da rất tốt. Sắp tới, nếu đi du lịch dài ngày, đây sẽ là trợ thủ đắc lực giúp chị em bảo vệ làn da khỏe mạnh ngay từ bên trong.

Hãy nhớ, đây chỉ là hỗ trợ nho nhỏ cho làn da của bạn. Hãy bôi kem chống nắng đầy đủ cũng như dùng các biện pháp che chắn vật lý như mặc áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm… khi ra ngoài nắng để da được bảo vệ tốt nhất. Bạn cũng có thể uống viên chống nắng theo lời khuyên của bác sĩ, chuyên gia da liễu để tăng cường thêm khả năng chống nắng cho da ngay từ bên trong.

Lưu ý uống nước nha đam tránh hại sức khỏe

Theo Healthline , dù nước ép nha đam được nhiều chị em lựa chọn để hỗ trợ bảo vệ da trước tia cực tím và làm dịu da trong mùa hè, nhưng khi sử dụng cần đặc biệt lưu ý:

Không nên uống nha đam mỗi ngày trong thời gian dài. Việc lạm dụng có thể gây ra các tác dụng phụ như tiêu chảy, đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

Những người đang gặp vấn đề về gan, thận hoặc tim mạch không nên tự ý sử dụng. Tốt nhất cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người bị tiểu đường cũng cần thận trọng, bởi nha đam có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc điều trị nếu dùng không đúng cách.

Phụ nữ mang thai nên tránh sử dụng nước ép nha đam, vì có nguy cơ kích thích co bóp tử cung, làm tăng khả năng sảy thai hoặc gây biến chứng cho thai nhi.

Không dùng nước ép nha đam khi đang sử dụng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc nhuận tràng để tránh tương tác không mong muốn.