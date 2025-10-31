Anh Lý, 34 tuổi, là một nhà thiết kế quảng cáo. Gần cuối năm, có nhiều dự án hơn, anh thường phải làm thêm giờ để kịp hoàn thành. Nhưng gần đây có một điều khiến anh càng bận tâm hơn, đó là ngứa da đầu.

Trên thực tế, triệu chứng này đã tồn tại trước đây, nhưng nó chỉ xảy ra vào ban đêm. Gần đây, những cơn ngứa trở nên thường xuyên hơn, tuy nhiên, vì quá bận rộn nên anh bỏ qua.

Mãi sau này, càng gãi càng ngứa, gàu càng nhiều và rơi vào quần áo, trông rất luộm thuộm, anh mới nhờ vợ đến hiệu thuốc để kê đơn một ít kem chống ngứa. Tuy nhiên, chỉ sau nửa tháng, thuốc không có tác dụng. Cộng với việc tiến độ công việc "ngập đầu", áp lực nặng nề khiến da đầu anh đỏ bừng, cả người lúc nào cũng khó chịu và rất cáu kỉnh.

Lo lắng cho sức khỏe của chồng, vợ anh đã đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra. Anh được chẩn đoán căn bệnh mà không ai ngờ tới - ung thư hạch bạch huyết. Mặc dù được điều trị tích cực nhưng vì bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, chỉ sau 3 tháng, anh Lý đã qua đời.

Câu chuyện của anh Lý rất đáng tiếc nhưng cũng là lời nhắc nhở mọi người rằng: Khi có bất thường trong cơ thể hoặc ngứa ngáy liên tục trong thời gian dài thì tuyệt đối không được bỏ qua. Đó có thể là lời cảnh báo từ cơ thể.

Nếu cơ thể có 4 cơn ngứa này, cẩn trọng với một căn bệnh nghiêm trọng hoặc ung thư!

Nhiều người thường không chú ý nhiều đến tình trạng ngứa xảy ra trong cơ thể. Họ có thể nghĩ rằng da bị khô, hoặc chỉ cần bôi một ít thuốc mỡ chống ngứa là hết. Nhưng thực tế, có những cơn ngứa có thể là điềm báo của bệnh tật.

1. Ngứa trên da

Ngứa trên da có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, ure huyết, tổn thương tuyến giáp hoặc ung thư biểu mô gan.

- Bệnh tiểu đường: Không phải tất cả bệnh nhân tiểu đường đều bị ngứa da, nói chung chỉ có 15% -35% bệnh nhân có triệu chứng này. Cơn ngứa thường tập trung ở nách, đùi, trong đó bệnh nhân béo phì có nhiều khả năng bị ngứa cục bộ hơn.

- Urê huyết: Ngứa da cũng là một triệu chứng phổ biến của urê huyết, thường tập trung ở cẳng tay, lưng trên và trở nên tồi tệ hơn khi bệnh tiến triển. Các cuộc tấn công thường xuyên hơn vào ban đêm. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng có thể xảy ra thường xuyên trong ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

- Tổn thương tuyến giáp: Tổn thương tuyến giáp có thể gây ra những thay đổi về nồng độ hormone tuyến giáp, chẳng hạn như bệnh nhân cường giáp sẽ tiết ra một lượng lớn hormone tuyến giáp khiến histamine được giải phóng, gây ngứa và phù nề, đặc biệt là vào mùa hè. Bệnh nhân suy giáp dễ bị khô và ngứa do tiết hormone tuyến giáp không đủ, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông, khi mặt trước của bắp chân bị ngứa.

- Ung thư biểu mô gan: Dữ liệu lâm sàng cho thấy 40%-60% bệnh nhân bị bệnh gan sẽ gặp các triệu chứng ngứa da. Điều này là do hệ thống giải độc không hoạt động sau tổn thương gan, và khi độc tố trong cơ thể phản xạ lên da, nó sẽ được cảnh báo bởi các triệu chứng ngứa.

2. Ngứa quanh hậu môn

Ngứa quanh hậu môn Nhiều người nghĩ rằng đó có thể là vấn đề vệ sinh, hoặc bệnh trĩ, chàm quanh hậu môn... Tuy nhiên, nếu ngứa kèm theo tiết dịch, khó chịu, chảy máu, đau... thì đó có thể là dấu hiệu của ung thư trực tràng.

3. Ngứa lỗ mũi

Loại trừ dị ứng hoặc các kích thích dị vật khác, ngứa lỗ mũi đột ngột và không rõ nguyên nhân kéo dài, kèm theo ù tai, thị lực kém, mất trí nhớ, buồn nôn... cũng có thể là biểu hiện của khối u não.

4. Ngứa ở ngực hoặc nách

Thường xuyên ngứa ở ngực hoặc nách, nhưng không có bất thường mẩn đỏ và sưng tấy khác, có thể là dấu hiệu của ung thư vú hoặc ung thư hạch. Các khối u có thể chèn ép các dây thần kinh và mạch máu xung quanh, ảnh hưởng đến lưu thông máu và sự trở lại của bạch huyết trong ngực. Nó kích ứng các đầu dây thần kinh trên da và biểu hiện là các bất thường tại chỗ như sung huyết, phù nề và ngứa.

Làm thế nào để phân biệt ngứa thông thường và ngứa do khối u gây ra?

Trên thực tế, ngứa do khối u gây ra sẽ có đặc điểm cứng đầu đột ngột và sẽ có các triệu chứng ngứa tương tự nếu không có phát ban, dùng thuốc không hiệu quả. Khuyến cáo rằng nếu có bất thường tương tự, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để tránh trì hoãn tình trạng này.

Vào mùa đông - mùa ngứa da cao, đặc biệt là người cao tuổi, các chức năng của da đang lão hóa, và dễ bị ngứa hơn khi bị kích thích bởi các kích thích bên ngoài, các chuyên gia cho rằng có thể cải thiện bằng 3 việc sau:

1. Giữ ẩm cho da: Bạn luôn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc kem dưỡng da hàng ngày, đặc biệt là khi thoa mạnh lên cơ thể sau khi tắm. Chú ý đến những sản phẩm tốt nhất không chứa nước hoa và cồn, dịu nhẹ và không gây kích ứng, để không gây kích ứng da và dị ứng.

2. Tránh ngâm trong nước nóng trong thời gian dài: Tắm nước nóng vào mùa đông sẽ đẩy nhanh quá trình mất nước từ da và gây ngứa dữ dội hơn. Vì vậy nên tắm và cố gắng sử dụng nước ấm, thời gian tắm không nên quá lâu.

3. Chú ý đến chế độ ăn uống: Trong chế độ ăn uống, chú ý tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả tươi, bổ sung nước và vitamin, duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Ăn ít thức ăn hoặc đồ uống gây kích ứng để tránh khó chịu về đường tiêu hóa.

Nắm vững các phương pháp giảm đau trên, nếu vẫn không giải quyết được vấn đề ngứa, bạn nên chú ý xem có kèm theo các bất thường khác hay không. Đừng đánh giá thấp các tín hiệu bất thường do cơ thể gửi đi, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời để ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng trước khi chúng xảy ra.

Theo Aboluowang, Health