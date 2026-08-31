Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì mê ăn 2 món khoái khẩu, bác sĩ cảnh báo "chớ dại"

Trường hợp người đàn ông 30 tuổi là hồi chuông cảnh báo: những thói quen ăn uống tưởng vô hại nếu lặp lại mỗi ngày có thể âm thầm bào mòn sức khỏe.



Người đàn ông xấu số là anh Lý, 30 tuổi, sống tại Thiên Tân, Trung Quốc. Anh được gia đình đưa vào viện cấp cứu giữa đêm sau khi xuất hiện cơn đau thắt lưng dữ dội.

Trước đó, anh chỉ nghĩ mình đau lưng do công việc nặng. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Các khớp ngón chân sưng đỏ, xuất hiện những khối bất thường khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Khai thác tiền sử bệnh vợ anh cho biết trước khi nhập viện, chồng thường xuyên than đau lưng nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu liên quan đến bệnh thận.

Hải sản giàu dinh dưỡng, nhưng nên ăn với lượng vừa phải để cân bằng chế độ ăn và bảo vệ sức khỏe. Ảnh minh họa

Theo Health 2.0 qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy tại các khớp ngón chân của bệnh nhân có nhiều hạt tophi những khối lắng đọng tinh thể urat thường liên quan đến tình trạng tăng axit uric kéo dài và bệnh gout.



Kết quả xét nghiệm sau đó khiến ê-kíp điều trị lo ngại nồng độ axit uric trong máu của anh được ghi nhận ở mức 810 µmol/L, cao hơn rất nhiều so với mức thông thường.

Bệnh nhân được xác định có tổn thương thận nghiêm trọng và rơi vào tình trạng suy thận cấp trên nền bệnh lý mạn tính. Dù được chuyển đến khoa hồi sức tích cực để điều trị, tình trạng nhanh chóng diễn biến xấu cuối cùng không qua khỏi.

Điều đáng tiếc là nhiều năm trước, anh Lý từng được phát hiện có chỉ số axit uric cao và được khuyến cáo điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt để giảm nguy cơ biến chứng. Tuy nhiên, vì vẫn khỏe mạnh và có thể làm việc bình thường, anh không thực sự coi đó là vấn đề nghiêm trọng.

Đây cũng là tâm lý khá phổ biến ở người trẻ khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng, nhiều người cho rằng các chỉ số bất thường chỉ là vấn đề nhỏ và có thể bỏ qua.

Trong khi đó, tình trạng tăng axit uric kéo dài có thể liên quan đến bệnh gout và hình thành tinh thể urat. Ở một số người, đặc biệt khi đồng thời có các yếu tố nguy cơ khác, sức khỏe thận cũng có thể bị ảnh hưởng.

Điều đáng chú ý khi tìm hiểu thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, gia đình cho biết anh thường xuyên ăn hải sản và uống rượu bia sau giờ làm. Đây là hai lựa chọn phổ biến trong các cuộc nhậu, nhưng nếu sử dụng thường xuyên, đặc biệt với lượng lớn, chúng có thể trở thành vấn đề đáng lưu ý đối với người đang có axit uric cao.

Nhiều loại hải sản và một số thực phẩm có nguồn gốc động vật chứa lượng purin tương đối cao. Khi purin được chuyển hóa, cơ thể tạo ra axit uric. Trong khi đó, rượu bia cũng có thể làm tăng nồng độ axit uric và làm giảm khả năng đào thải axit uric của cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ xuất hiện các đợt gout ở những người dễ mắc.

Theo chuyên gia với người đã được phát hiện tăng axit uric hoặc mắc gout, việc thường xuyên ăn nhiều thực phẩm giàu purin kèm uống rượu bia là thói quen nên hạn chế.

Tuy nhiên, từ trường hợp này cần lưu ý rằng không thể kết luận chỉ riêng hải sản và rượu bia là nguyên nhân trực tiếp khiến một người suy thận. Suy thận có thể liên quan đến nhiều yếu tố như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận từ trước, thuốc sử dụng kéo dài, mất nước hoặc các rối loạn chuyển hóa khác. Trường hợp của anh Lý được mô tả có tình trạng axit uric tăng rất cao cùng những dấu hiệu cho thấy bệnh lý đã diễn tiến trong thời gian dài.

Thận có khả năng thích nghi tốt và bệnh thận ở giai đoạn đầu đôi khi không gây ra triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, một người vẫn có thể đi làm, vận động bình thường nhưng chức năng thận đã bắt đầu suy giảm.

Một số dấu hiệu như phù chân, phù quanh mắt, thay đổi lượng nước tiểu, tiểu ra máu, nước tiểu nhiều bọt kéo dài, mệt mỏi hoặc đau vùng hông lưng cần được chú ý.

Đặc biệt, những người từng được phát hiện axit uric cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì hoặc có tiền sử bệnh thận nên chủ động kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ.

Muốn thận khỏe, đừng bỏ qua 7 việc này mỗi ngày

Hạn chế rượu bia

Rượu bia có thể làm tăng axit uric và kích hoạt cơn gout ở người có nguy cơ. Nếu đã được chẩn đoán tăng axit uric hoặc gout, việc hạn chế tối đa rượu bia càng có ý nghĩa.

Uống đủ nước

Duy trì trạng thái đủ nước giúp hỗ trợ quá trình bài tiết của cơ thể. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận, tim hoặc có chỉ định hạn chế nước cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Ăn nhạt, hạn chế đồ uống nhiều đường

Chế độ ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh thận.

Đồng thời, nên hạn chế đồ uống nhiều đường, đặc biệt các loại chứa nhiều fructose, vì chúng có thể góp phần làm tăng axit uric.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì có liên quan đến nhiều rối loạn chuyển hóa, trong đó có tăng axit uric. Duy trì cân nặng phù hợp giúp giảm gánh nặng cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe chuyển hóa.

Vận động đều đặn

Tập thể dục vừa phải, phù hợp với thể trạng giúp kiểm soát cân nặng, huyết áp và sức khỏe tim mạch. Không nên tập quá sức, đặc biệt khi cơ thể đang mất nước hoặc có vấn đề sức khỏe.

Kiểm soát thực phẩm giàu purin

Người có axit uric cao nên hạn chế các thực phẩm giàu purin như nội tạng động vật và một số loại hải sản. Thay vì kiêng khem cực đoan, nên xây dựng chế độ ăn cân bằng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Nếu từng được phát hiện axit uric cao, có gout, tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì hoặc tiền sử bệnh thận, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trường hợp của người đàn ông 30 tuổi là hồi chuông cảnh báo về những thói quen ăn uống tưởng chừng quen thuộc nhưng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe nếu duy trì trong thời gian dài.