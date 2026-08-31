Mất tự tin khi bước vào thế giới Idol, cô gái 24 tuổi chi cả tỷ đồng "đập đi làm lại": Câu chuyện phía sau vẻ ngoài xinh đẹp khiến nhiều người suy ngẫm

Trong thế giới idol Nhật Bản, nơi những cô gái trẻ liên tục bị đặt lên bàn cân về ngoại hình, áp lực phải xinh đẹp đôi khi trở thành gánh nặng khủng khiếp. Một cựu thành viên STU48 mới đây gây chú ý khi tiết lộ cô bắt đầu can thiệp thẩm mỹ từ năm 14 tuổi.

Đó là MIYU (Sakaki Miyu), cựu thành viên nhóm nhạc nữ STU48 và hiện là một beauty influencer tại Nhật Bản. Cô vừa xuất hiện trong chương trình hẹn hò thực tế Ai no Hyena season 6 của ABEMA, ở một tập dành cho những phụ nữ từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Tại chương trình, MIYU không né tránh quá khứ. Cô xuất hiện trong trang phục áo tắm, trò chuyện với nam khách mời Takumi và thậm chí mở điện thoại cho anh xem hình ảnh của mình trước khi can thiệp thẩm mỹ.

Từ cô gái từng nghĩ mình “khá xinh” đến cú sốc khi bước vào giới idol

MIYU kể trước khi gia nhập STU48, cô từng khá tự tin về ngoại hình. Khi còn đi học, cô nghĩ mình nằm trong nhóm những cô gái dễ thương nhất lớp.

Thế nhưng mọi thứ thay đổi sau khi cô trở thành thành viên thế hệ đầu tiên của STU48 vào năm 2017.

“Bước vào nhóm, tôi nhận ra xung quanh mình toàn những cô gái rất xinh đẹp”, MIYU chia sẻ.

Sự so sánh ấy nhanh chóng khiến cô mất đi sự tự tin vốn có. Đặc biệt, những buổi gặp gỡ người hâm mộ trở thành trải nghiệm khiến cô ám ảnh.

Trong khi quầy của nhiều thành viên khác có hàng dài người chờ đợi, khu vực của MIYU lại khá vắng vẻ. Cô nhớ rằng có thời điểm chỉ một người hâm mộ liên tục xếp hàng để được gặp mình.

Với một cô gái tuổi teen đang cố gắng tìm kiếm vị trí trong một ngành công nghiệp đề cao ngoại hình, sự tương phản ấy trở thành cú đánh mạnh vào lòng tự trọng.

MIYU từng nghĩ rằng mình không được yêu thích vì “quá xấu”, thậm chí cảm thấy bản thân không đủ giá trị để người khác bỏ tiền ra ủng hộ.

14 tuổi bắt đầu thẩm mỹ, chi gần 300 triệu đồng để thay đổi ngoại hình

Từ những mặc cảm đó, MIYU bắt đầu tìm đến các phương pháp thẩm mỹ khi mới 14 tuổi.

Theo chia sẻ của cô, trong nhiều năm, cô đã thực hiện nhiều thủ thuật khác nhau, trong đó có nâng mũi và hút mỡ vùng mặt. Tổng số tiền dành cho việc thay đổi ngoại hình lên tới khoảng 6 triệu yên (tương đương 1 tỷ đồng).

Ngoại hình thay đổi giúp MIYU trở nên tự tin hơn. Khoảng năm 20 tuổi, cô thừa nhận từng có thời điểm cảm thấy khá tự mãn vì diện mạo của mình.

Nhưng sau đó, cô dần nhận ra một điều: đẹp hơn không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề trong cuộc sống đều biến mất.

“Chỉ xinh đẹp thôi không có nghĩa là chuyện tình cảm sẽ thuận lợi”, cô chia sẻ.

Đây cũng là một trong những lý do MIYU quyết định tham gia chương trình hẹn hò dành cho những phụ nữ từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, với mong muốn tìm kiếm tình yêu thay vì chỉ tập trung vào việc thay đổi diện mạo.

Từng ép cân đến 36kg, rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát

Áp lực ngoại hình không chỉ khiến MIYU tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Cô từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng vì cân nặng.

Khi mới gia nhập STU48, cô nặng khoảng 42kg. MIYU cho biết mình được yêu cầu phải giảm cân và bắt đầu ăn kiêng cực đoan.

Trong suốt một năm, dù vừa đi học vừa hoạt động nghệ thuật, lượng thức ăn cô đưa vào cơ thể mỗi ngày đôi khi chưa đến nửa bát. Gia đình từng khuyên can nhưng cô vẫn tiếp tục vì muốn giảm cân.

Cuối cùng, cân nặng của MIYU giảm xuống chỉ còn 36kg.

Nhưng việc nhịn ăn kéo dài không giúp cô khỏe đẹp hơn. Ngược lại, cơ thể và tinh thần đều rơi vào trạng thái kiệt quệ. Sang năm thứ hai trong nhóm, áp lực quá lớn khiến cô chuyển sang những giai đoạn ăn uống mất kiểm soát. Cân nặng nhanh chóng tăng trở lại 48kg.

MIYU từng kể về khoảng thời gian cô mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa ăn quá nhiều và cố gắng nôn ra thức ăn. Có những lúc cô vừa khóc vừa ăn, sau đó lại phải tiếp tục công việc.

Nỗi ám ảnh về bụng, cân nặng và trang phục biểu diễn luôn đeo bám cô. “Tôi cảm giác như mình sắp chết”, MIYU từng chia sẻ khi nhìn lại giai đoạn khó khăn ấy.

Sau trải nghiệm của bản thân, cô nhiều lần lên tiếng khuyên người trẻ không nên giảm cân cực đoan chỉ để chạy theo một tiêu chuẩn ngoại hình nào đó.

Đằng sau một gương mặt xinh đẹp có thể là cả hành trình đầy tổn thương

Hiện tại, MIYU đã chuyển hướng sang công việc beauty influencer và thường xuyên chia sẻ về làm đẹp, chăm sóc ngoại hình. Những thay đổi về diện mạo giúp cô có được sự tự tin mà mình từng thiếu hụt.

Tuy nhiên, câu chuyện của cô cũng cho thấy một mặt khác của việc chạy theo cái đẹp: Khi ngoại hình trở thành thước đo giá trị bản thân, một cô gái trẻ rất dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, nhịn ăn hoặc liên tục tìm cách thay đổi chính mình.

MIYU từng nghĩ rằng chỉ cần mình đẹp hơn, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sau nhiều năm và hàng triệu yên dành cho việc thay đổi ngoại hình, cô nhận ra điều quan trọng hơn vẫn là cách một người nhìn nhận chính mình.

Một gương mặt đẹp có thể mang lại sự tự tin, nhưng không nên trở thành điều kiện để một người cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương.