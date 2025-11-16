Người đàn ông 30 tuổi tử vong vì bệnh tiểu đường, bác sĩ hoảng hốt: "Ai lại ăn sáng kiểu này suốt 10 năm?"

Ở tuổi 30 khi còn độc thân và bao hoài bão dang dở, anh Vương (Trung Quốc) qua đời vì bệnh tiểu đường. Tất cả là tại sai lầm khi chọn món ăn sáng trong suốt 10 năm.

Anh bất ngờ rơi vào hôn mê khi đang làm việc và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù kết quả chụp CT não không phát hiện bất thường, nhưng kiểm tra lượng đường trong máu lại cho kết quả cao ngất ngưởng: 35 mmol/L. Bác sĩ kết luận anh Vương bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do đái tháo đường dẫn tới tử vong. Đây là một biến chứng cấp tính, rất nặng với tỉ lệ tử vong cao lên đến 20-30%.

Ảnh minh họa

Người nhà kể lại, 10 năm trước anh Vương rất gầy gò và khám sức khỏe cho thấy lượng đường bình thường. Thảm kịch bắt đầu khi cân nặng của anh tăng vọt sau một cú sốc tình cảm, dẫn đến thói quen ăn uống mất kiểm soát suốt một thập kỷ. Ở thời điểm tử vong anh nặng tới hơn 100kg.

Các bác sĩ suy đoán, nguyên nhân cốt lõi là béo phì nghiêm trọng đã gây kháng insulin, khiến đường huyết tăng cao âm thầm theo thời gian. Sâu xa hơn thì từ chính thói quen ăn sáng sai lầm của anh Vương trong suốt 10 năm qua.

3 loại thực phẩm "tử thần" khi ăn sáng

Khi tìm hiểu về thói quen sinh hoạt của anh Vương, các bác sĩ vô cùng hoảng hốt vì bữa sáng - bữa ăn quan trọng với đường huyết của anh trong suốt 10 năm.

Mười năm qua, gần như sáng nào Tanh cũng duy trì một bữa sáng tồi tệ: uống các loại nước ngọt, thường xuyên ăn đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt (burger). Các bác sĩ khẳng định thói quen ăn sáng này là con đường ngắn nhất dẫn đến rối loạn chuyển hóa, kháng insulin và cuối cùng là biến chứng gây tử vong.

Bác sĩ phân tích 3 loại thực phẩm "tử thần" anh Vương yêu thích vào bữa sáng như sau:

Đồ uống có đường

Ảnh minh họa

Nhiều người uống đồ ngọt buổi sáng để tăng năng lượng nhưng đường cao làm insulin tăng vọt, từ đó dễ mắc tiểu đường và tích mỡ gây béo phì. Ngay cả nước ép trái cây cũng chứa nhiều fructose, uống nhiều dễ gan nhiễm mỡ. Sinh tố thêm đường hay sữa lắc khiến đường hấp thụ nhanh hơn, làm đường máu tăng mạnh và cơ thể dễ tăng cân.

Các món chiên rán

Đồ chiên rán là lựa chọn tồi tệ khi ăn sáng. Nếu ăn liên tục trong thời gian dài, cơ thể sẽ nạp vào quá nhiều calo, tăng gánh nặng cho cơ thể. Thói quen này không chỉ gây béo phì mà còn trực tiếp làm tăng nguy cơ dẫn đến tiểu đường do tích lũy chất béo bão hòa.

Bánh mì trắng và bánh ngọt

Ảnh minh họa

Bánh mì trắng và bánh ngọt làm từ bột mì tinh luyện khiến đường huyết tăng vọt ngay sau bữa sáng, buộc tuyến tụy tiết nhiều insulin và làm cơ thể nhanh đói. Tình trạng này dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tích mỡ và tăng nguy cơ béo phì lẫn tiểu đường. Bánh mì nguyên hạt là lựa chọn tốt hơn vì tiêu hóa chậm hơn. Khi ăn kèm rau và trứng, lượng đường trong máu ổn định hơn và bữa sáng cũng cân bằng hơn.

Hướng dẫn ăn sáng lành mạnh: Bữa sáng nên có đủ chất xơ từ rau xanh hoặc trái cây nguyên miếng để ổn định đường máu. Protein từ trứng, sữa chua hoặc thịt nạc giúp no lâu và giảm ăn vặt. Tinh bột tốt như yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt cung cấp năng lượng bền vững. Nên uống đủ nước và hạn chế muối cùng đường để tránh phù nề và tăng đường huyết sau ăn.



