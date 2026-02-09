Người dân lưu ý: Không gạt chân chống xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng theo Nghị định 168

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy đã được quy định cụ thể tại Điều 7.

Cụ thể, tại điểm a khoản 9 Điều 7, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi "sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy" sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Khoản 9 Điều 7 của nghị định cũng quy định cùng khung phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một số hành vi vi phạm khác, bao gồm: điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ quy định; gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền; điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Ngoài ra, theo khoản 10 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 mà gây tai nạn giao thông. Quy định này bao gồm cả trường hợp vi phạm tại điểm a khoản 9 Điều 7, trong đó có hành vi sử dụng chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy dẫn đến tai nạn.

Như vậy, theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy không gạt chân chống khi xe đang chạy có thể bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Kỳ Thư