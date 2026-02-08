Xử phạt nhóm người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn vào cao tốc

Ngày 8/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp người nước ngoài do lái xe mô tô phân khối lớn đi vào đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Với hành vi này, mỗi trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng theo quy định.

Trước đó, tối 7/2, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin phản ánh của người dân về việc một đoàn xe mô tô phân khối lớn đi trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhóm người nước ngoài đi mô tô phân khối lớn trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định đoàn xe gồm 11 mô tô phân khối lớn do 11 nam giới cầm lái. Trong số này, có 3 xe chở theo người ngồi phía sau.

Thời điểm trên, đoàn xe di chuyển trên cao tốc theo hướng từ Phú Thọ đi Tuyên Quang.

Đến sáng 8/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, lực lượng cảnh sát đã mời nhóm người liên quan về Công an phường Minh Xuân để làm việc theo quy định.

Quá trình làm việc xác định, nhóm người trên gồm 11 nam và 3 nữ. Trong đó, 11 xe mô tô phân khối lớn do 11 nam giới mang quốc tịch nước ngoài trực tiếp cầm lái.

Kiểm tra giấy tờ cho thấy các trường hợp này đều có giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô cũng có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là người nước ngoài khi điều khiển phương tiện tại Việt Nam, cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp tránh các vi phạm pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện lưu thông trên đường.