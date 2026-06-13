Việc đồng bộ dữ liệu thuê bao với ứng dụng định danh điện tử VNeID đang được đẩy mạnh trên toàn quốc nhằm chuẩn hóa thông tin người dùng di động.

Dù đã có khoảng 25 triệu thuê bao được đưa lên hệ thống, nhiều người dùng vẫn chưa thực hiện bước xác nhận tình trạng sử dụng chính chủ. Theo quy định, những số điện thoại chưa hoàn tất xác thực trước ngày 15/6 có thể bị tạm dừng dịch vụ chiều đi.

Người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID nên kiểm tra và thực hiện sớm cập nhật thông tin trước ngày 15/6. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin từ Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết việc xác thực được thực hiện trên từng số thuê bao nhằm tăng cường quản lý thông tin người sử dụng, góp phần hạn chế SIM không chính chủ và nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thông tin.

Đối với người dân chỉ sử dụng một số điện thoại và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử bằng chính số thuê bao đó, hệ thống sẽ tự động đối chiếu và cập nhật dữ liệu mà không cần thực hiện thêm thao tác.

Tuy nhiên, những người đang sử dụng từ hai số điện thoại trở lên cần chủ động xác nhận thông tin đối với tất cả thuê bao đang đứng tên, kể cả SIM phụ. Quá trình xác thực yêu cầu thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học phải trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dùng có thể kiểm tra danh sách thuê bao đã được tích hợp bằng cách truy cập mục "Số điện thoại" trên ứng dụng VNeID. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao liên kết để người dân xác nhận tình trạng sử dụng thực tế.

Theo cơ quan quản lý, các thuê bao không hoàn thành xác thực trước ngày 15/6 sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin theo yêu cầu, số thuê bao có thể bị khóa hai chiều và thu hồi theo quy định.

Hướng dẫn xác thực SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID

Để hỗ trợ người dùng, các doanh nghiệp viễn thông hiện cho phép xác thực thông qua ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch.

Riêng Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực tại nhà dành cho khách hàng lớn tuổi - nhóm hiện chiếm hơn 30% số thuê bao chưa hoàn tất thủ tục. Người dùng có thể gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà mạng cũng áp dụng các chương trình ưu đãi như tặng dung lượng data, phút gọi hoặc quà tặng giá trị nhằm khuyến khích khách hàng hoàn tất xác thực thông tin.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ thực hiện xác thực trên ứng dụng chính thức hoặc tại các điểm giao dịch của nhà mạng, đồng thời cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp mã OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc truy cập vào các đường dẫn lạ.