Từ 01/6/2025, thẻ BHYT giấy chỉ được cấp mới trong 3 trường hợp

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian tổ chức, sắp xếp các đơn vị đi vào hoạt động theo mô hình mới và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, BHXH các khu vực và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục sử dụng phôi thẻ BHYT cũ đến hết ngày 31/5/2025.

Ảnh minh hoạ

Từ ngày 01/6/2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, yêu cầu cán bộ BHXH trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID) và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID; căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy.

Chỉ thực hiện cấp mới thẻ BHYT giấy đối với 03 trường hợp sau:

(1) Không thể cài đặt VssID

(2) Không thể cài đặt VneID

(3) Không có CCCD có gắn chip.

Như vậy, từ 01/6/2025, BHXH tỉnh chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy trong 3 trường hợp: Người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, không thể cài đặt ứng dụng VNeID, hoặc không có CCCD gắn chip. Tất cả các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn sử dụng các phương thức điện tử nhằm thuận tiện hơn trong quá trình khám, chữa bệnh bằng BHYT.

Hướng dẫn tích hợp thẻ BHYT vào VNeID

Đề thực hiện tích hợp thẻ BHYT vào VNeID, người dân thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID

Bước 2: Kiểm tra phiên bản của ứng dụng. Lưu ý là để tự tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID thì ứng dụng phải là phiên bản 2.0.4 trở lên.

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, người dùng nhấn chọn "Cá nhân". Phiên bản của ứng dụng sẽ nằm ở cuối trang.

Bước 3: Chọn "Ví giấy tờ". Sau đó chọn "Tích hợp thông tin"

Bước 4: Chọn "Tạo mới yêu cầu"

Bước 5: Nhấn vào dấu mũi tên và chọn "Thẻ BHYT"

Bước 6: Nhập số thẻ BHYT

Cuối cùng, nhấn vào "Gửi yêu cầu".

Quy định về thẻ bảo hiểm y tế từ 01/7/2025

Căn cứ Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại năm 2014 và năm 2024) quy định về thẻ bảo hiểm y tế như sau:

- Thẻ bảo hiểm y tế có mã số bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau.

- Mỗi người chỉ được cấp một mã số bảo hiểm y tế.

- Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

+ Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

+ Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

+ Người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 mà lần đầu tiên tham gia bảo hiểm y tế hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế theo một trong các đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 nhưng không liên tục từ 90 ngày trở lên thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ bảo hiểm y tế;

+ Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.

- Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

+ Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

+ Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

+ Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.