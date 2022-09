Người dân Chương Mỹ chạy lũ trong đêm, mưa lớn còn kéo dài tới khi nào?

Hiện trạng diễn biến lũ

Hiện nay, mực nước trên sông Hoàng Long (Ninh Bình) đang dao động ở mức đỉnh lũ; mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An đang lên; mực nước các sông suối khác ở khu vực Bắc Bộ đang biến đổi chậm theo xu thế lên.

Lúc 08 giờ ngày 09/9, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,85m, trên báo động (BĐ) 2: 0,35m.

Dự báo Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 3,50m, ở mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đế sẽ xuống mức 3,30m, dưới BĐ2: 0,20m.

Lũ trên sông Hoàng Long đang lên, gây ra ngập lụt cho vùng hạ lưu. Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo: Từ ngày 09/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa, Nghệ An từ 2-3m, hạ lưu từ 1-2m; các sông suối nhỏ ở Bắc Bộ từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Phủ Lý lên mức BĐ2 và trên BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, sông Hiếu lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu các sông chính còn dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các khu đô thị, các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trước đó, lượng mưa lớn tại Hòa Bình đã gây ra đợt lũ cho vùng hạ lưu. Cụ thể, chiều tối và đêm 8/9, nước lũ rừng ngang ở trên Hòa Bình về, tràn vào một số xã là điểm trũng của huyện Chương Mỹ.

Người dân huyện Chương Mỹ chạy lũ trong đêm. Ảnh Tuổi trẻ.

Nước tràn từ trên núi về, tràn qua đường Hồ Chí Minh, tràn đến nhiều khu vực. Khi đến một số vùng trũng thì bị ngập, như: thị trấn Xuân Mai, Nam Phương Tiến, Tân Tiến của huyện Chương Mỹ.

Trong đêm qua 8/9, lực lượng chức năng huyện Chương Mỹ đã huy động bộ đội giúp dân ở các xã vùng ngập lụt chạy lũ. Đêm qua, nước lũ ở thôn Văn Sơn (xã Hoàng Văn Thụ), có những điểm ngập sâu trong nước, người dân phải di dời gấp lên vùng cao.

Mưa lớn kéo dài đến bao giờ?

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (09/9): Khu vực ven biển, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 08/9 đến 07h ngày 09/9 một số nơi trên 100mm như: Nam Định: 209.0mm, Vũ Hòa (Thái Bình) 107.2mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 152.0mm, Trường Thi (Nghệ An) 197.8mm, Thuần Thiện (Hà Tĩnh) 134.8mm,...

Dự báo: ngày và đêm 09/9, ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm; các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 10/9, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ khả năng sẽ giảm dần.

Khu vực Hà Nội: ngày và đêm 09/9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo: mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài khoảng ngày 12/9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết dịp Trung thu

1. Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 09/9 (14/8 âm lịch): có mưa (xác suất mưa >80%), khu vực ven biển, đồng bằng, trung du, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày từ 26-30 độ.

Ngày 10/9 (15/8 âm lịch): có mưa rào rải rác và có nơi có dông (xác suất mưa >70%, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày 28-32 độ.

2. Khu vực Trung Bộ:

Bắc Trung Bộ:

Ngày 09/9 (14/8 âm lịch): có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (xác suất mưa >70%, thời gian mưa tập trung vào sáng); từ chiều tối mưa có xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất ngày 28-31 độ.

Ngày 10/9 (15/8 âm lịch): sáng và chiều tối có mưa rải rác, ngày trời nắng gián đoạn (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30-32 độ.

Trung và Nam Trung Bộ:

Ngày 09/9 (14/8 âm lịch): ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa >60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30-33 độ.

Ngày 10/9 (15/8 âm lịch): ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi (xác suất mưa 30-50%), nhiệt độ cao nhất ngày 30-34 độ.

3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Tây Nguyên:

Ngày 09-10/9 (14-15/8 âm lịch): ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 28-31 độ.

Nam Bộ:

Ngày 09-10/9 (14-15/8 âm lịch): ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa > 60%), nhiệt độ cao nhất ngày 30-33 độ.

4. Khu vực Hà Nội:

Ngày 09/9 (14/8 âm lịch): có mưa vừa, có lúc mưa to (xác suất mưa >80%, thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào buổi sáng, từ chiều và tối mưa có xu hướng giảm dần), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-29 độ.

Ngày 10/9 (15/8 âm lịch): có lúc có mưa (xác suất mưa >60%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ.