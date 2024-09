Tối 9/9, mạng xã hội lan truyền thông tin những lái đò ở chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mang đò đi ứng cứu người dân vùng lũ, ngập úng tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Bài đăng chia sẻ hình ảnh bến đò với hàng trăm chiếc thuyền, kèm nội dung: "Bà con Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) huy động mọi xuồng đò để đến vùng lũ Thái Nguyên hỗ trợ ngay trong đêm".

Lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, thực tế có đò ở chùa Hương đi hỗ trợ bão lũ ở TP Thái Nguyên nhưng không đến mức như mạng xã hội chia sẻ.

Xe tải chở thuyền từ chùa Hương xuất phát đi Thái Nguyên trong đêm.

Theo vị này, trước diễn biến lũ dâng cao, ngập úng nghiêm trọng tại TP Thái Nguyên, một số người là chủ xe cứu hộ đã kết nối với những chủ đò ở chùa Hương để đưa thuyền đến TP Thái Nguyên hỗ trợ người dân.

Đến nay, 4 ô tô chở tổng cộng 12 thuyền đã lên đường đi TP Thái Nguyên. Lãnh đạo xã cho biết đây là hoạt động cá nhân, không qua tổ chức hay chính quyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ nhiều nơi có lượng mưa trên 250mm như xã Yên Đổ, huyện Phú Lương (296,6mm), xã Bảo Linh, huyện Định Hóa (250,8mm).

Lượng mưa lớn, liên tục ở các huyện đầu nguồn và tỉnh Bắc Kạn đổ về khiến mức nước tại sông Cầu dâng cao. Ngập úng xảy ra tại một số tuyến đường, khu dân cư trung tâm thành phố Thái Nguyên: phường Quang Vinh, Đồng Bẩm, Trưng Vương, Túc Duyên, Cao Ngạn, Cam Giá… các khu vực ngầm tràn, đập tràn, cầu phao, các tuyến đê xung yếu dọc hai bờ sông phía hạ du sông Cầu.

Trên mạng xã hội, người dân Thái Nguyên liên tục đăng bài cầu cứu, tìm kiếm phao, xuồng cứu sinh và thuyền để giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm. Nhiều cá nhân, tổ chức, hội nhóm đã chia sẻ thông tin liên lạc để người gặp nạn gọi điện tới thông báo vị trí, từ đó di chuyển đến ứng cứu.