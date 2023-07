Người dân Cà Mau liên tiếp bấm được biển số ngũ quý

Công an TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận, một người dân trên địa bàn vừa bấm được biển số xe ngũ quý 7. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 20/7, anh Q.C.X. (ở TP. Cà Mau) đến trụ sở Công an TP. Cà Mau thực hiện đăng ký, bấm biển số cho chiếc xe có nhãn hiệu Excitrer. Tại đây, anh X. đã may mắn được biển số 69B1 – 777.77 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Anh X. may mắn bấm được biển số xe “ngũ quý” 7.

Anh X. cho biết, chiếc xe máy trên được mua lại của một người dân vào khoảng giữa tháng 3. Sau khi làm thủ tục sang tên anh đi bấm biển số và rất bất ngờ khi được số như vậy.

Vào ngày 12/7 vừa qua, một thanh niên làm tiếp thị ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã bấm được biển số “ngũ quý” 6 cho chiếc Wave Alpha mới mua. Sau đó, người này đã bán lại với giá 235 triệu đồng.