Người dân bức xúc đấm vào ảnh của cha đẻ bé Vân An

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, sau khi ly hôn, Thái được TAND Quận 1 giao quyền nuôi bé V.A và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Tuy nhiên, cha mẹ Thái không đồng ý cho kết hôn với Trang và Thái cũng không muốn có con với Trang. Bé Vân An lúc này là học sinh lớp 3, do dịch bệnh COVID-19, nên bé được học trực tuyến tại nhà. Từ ngày 7 - 22/12/2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé Vân An trong nhiều ngày, nhiều giờ. Bé bị đánh trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ 2 tay lên cao, bắt bé chui vào chuồng chó và nhốt cùng với chó…