Người đã yêu và cưới Á hậu nói 1 câu ấm lòng với bạn trai Hoa hậu Ý Nhi

Trở thành Tân Hoa hậu Thế Giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi (SN 2002, Bình Định) nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, cách ứng xử khéo léo, Ý Nhi còn gây chú ý khi công khai đã có bạn trai 6 năm ngay sau đêm chung kết.



Theo đó, Ý Nhi và bạn trai Nguyễn Anh Kiệt (SN 2002) bắt đầu mối tình từ thời học sinh và là mối tình đầu của nhau. Nàng hậu không ngần ngại mà tự hào chia sẻ rõ ràng từ danh tính đến hoàn cảnh gia đình của bạn trai. Ý Nhi cũng luôn cảm thấy trân trọng khi hành trình đi thi Hoa hậu của mình được bạn trai đồng hành, ủng hộ hết mình.

Tân Hoa hậu Ý Nhi công khai bạn trai 6 năm ngay sau đêm chung kết

Tuy nhiên, sau khi công khai đã có người yêu, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho cặp đôi, có không ít bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho mối quan hệ của cả hai bởi sắp tới Tân Hoa hậu sẽ có một lịch trình dày đặc, khó có thời gian cho cuộc sống riêng.

Không những vậy, cộng đồng mạng cũng nhận xét bạn trai của Ý Nhi khá hiền, kín tiếng nên có thể sẽ không quen với ống kính máy quay hay được nhiều người biết đến. Trong đêm chung kết, dù mang hoa đến chúc mừng và hạnh phúc khi người yêu trở thành Hoa hậu nhưng Anh Kiệt vẫn thể hiện rõ sự bất ngờ. Sự khác biệt giữa hai môi trường cũng là yếu tố khiến nhiều người cho rằng cặp đôi khó có thể đi xa trong tương lai.

Trước những ý kiến từ dân tình, Bình An - chồng Á hậu Phương Nga để lại bình luận động viên bạn trai của Ý Nhi trong một bài đăng trên MXH. "Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này, tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó... Tôi mong hai bạn sẽ làm được", Bình An viết.

Bình An - chồng Á hậu Phương Nga bình luận trong một bài đăng về bạn trai Tân Hoa hậu Ý Nhi

Bình An - Phương Nga là cặp vợ chồng được nhiều người yêu thích

Được biết, Bình An và Phương Nga hẹn hò vào năm 2017, một năm sau đó người đẹp đi thi Hoa hậu và giành ngôi vị Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Do vậy ở trong tình huống tương tự, Bình An phần nào thấu hiểu suy nghĩ, những áp lực vô hình của bạn trai Ý Nhi. Hiện tại, Bình An và Phương Nga đã có một cái kết đẹp, chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2022 nên anh chàng cũng nhắn nhủ đến cặp đôi trẻ: “Ôi mong hai bạn sẽ làm được”.

Cộng đồng mạng bày tỏ, bình luận của ông xã Á hậu vừa tiếp thêm động lực, vừa khiến nhiều người có cái nhìn khác và đặt niềm tin nhiều hơn trong tình yêu. Tuy nhiên, dân tình cũng cho rằng so sánh Bình An và bạn trai Ý Nhi không thật sự cân bằng bởi anh chàng vốn đã là diễn viên nổi tiếng, có hoạt động nghệ thuật nên sẽ dễ dàng vượt qua.

Khoảnh khắc đời thường của Ý Nhi và bạn trai

Dẫu vậy nhiều người vẫn dành lời chúc phúc cho chuyện tình yêu đẹp của Tân Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai, mong cả hai cũng sẽ có một hành trình đẹp.

- “Chúc hai bạn luôn hạnh phúc, thấu hiểu nhau và có một cái kết viên mãn”.

- “Hai bạn đã tôn trọng nhau ở thời điểm yêu nhau. Tương lai khó nói trước nhưng hiện tại đây là tình yêu đẹp mà mình ngưỡng mộ”.

- “Bạn trai Hoa hậu có gương mặt phúc hậu, nhìn cũng có nét giống nhau nữa. Tin là 2 bạn sẽ luôn hạnh phúc bên nhau”.

- “Công khai người yêu sau khi đăng quang cũng đủ hiểu cả hai thật lòng, chân thành với nhau thế nào”.