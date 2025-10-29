Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể con người. Thận nắm giữ các chức năng thiết yếu đối với cơ thể như: lọc máu và chất thải; bài tiết nước tiểu; điều hòa thể tích máu.

Các thói quen buổi sáng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe của thận. Theo đó, người có thận khỏe mạnh thường duy trì làm 4 việc này vào buổi sáng.

4 thói quen buổi sáng giúp duy trì sức khỏe của thận

1. Đi tiểu kịp thời

Chia sẻ trên trang tin Sohu, bác sĩ Lý Quốc Tinh, Phó Trưởng Khoa Y học cổ truyền Trung Quốc, Bệnh viện Thế kỷ Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, nhiều người có thói quen nhịn đi tiểu vào buổi sáng, nhất là lúc mới thức giấc nhưng chưa tỉnh hẳn. Tuy nhiên, hành động này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thận.

Thói quen nhịn tiểu còn có thể khiến các chất độc hại không được đào thải ra khỏi cơ thể, thậm chí chúng có thể chảy ngược lại vào niệu quản và xâm nhập vào thận, gây nhiễm trùng, viêm thận.

Bác sĩ Lý Quốc Tinh lưu ý sau khi thức dậy vào buổi sáng, mọi người cần đi tiểu kịp thời, tránh trường hợp nhịn tiểu. Bởi điều này giúp cơ thể loại bỏ độc tố và chất thải ra bên ngoài thông qua nước tiểu, từ đó giảm bớt gánh nặng cho thận.

Đi tiểu kịp thời giúp giảm gánh nặng lên thận. (Ảnh minh hoạ)

2. Uống đủ nước

Một trong những cách để duy trì sức khỏe của thận là uống nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy.

Ngoài ra, uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng có thể giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể, giúp loại bỏ một số chất thải và độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Điều này có thể làm giảm áp lực lên thận một cách hiệu quả. Uống nhiều nước cũng là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh sỏi thận hiệu quả và giảm gánh nặng cho thận.

3. Ăn sáng lành mạnh

Ăn sáng với các thực phẩm lành mạnh giúp cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể và giúp nuôi dưỡng thận khỏe mạnh.

Chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên chú ý bổ sung rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt,... trong bữa sáng để cung cấp các vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cung cấp nền tảng dinh dưỡng lành mạnh giúp thận hoạt động tối ưu.

Ăn sáng lành mạnh giúp bảo vệ sức khoẻ của thận. (Ảnh minh hoạ)

4. Tập thể dục

Giống như chế độ ăn uống cân bằng, hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp duy trì sức khoẻ của thận. Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận. Tập thể dục cũng có thể giúp giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu. Việc phòng ngừa các vấn đề tim mạch và đường huyết đóng vai trò quan trọng để phòng ngừa bệnh thận.

Các chuyên gia khuyến khích mọi người nên tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất 30 phút/ngày và tập 5 ngày/tuần. Mọi người có thể tập các bài tập như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, chống đẩy, gập bụng... để tăng cường sức khoẻ và cải thiện chức năng thận.