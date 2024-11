Nhiều năm về trước, có lẽ bệnh tiểu đường chưa phải là một vấn đề quá phổ biến. Thế nhưng, ngày nay, do lối sống ít vận động và chế độ ăn dư thừa đường cùng chất béo, bệnh tiểu đường đang dần trở thành "kẻ thù thầm lặng" của sức khỏe, ảnh hưởng đến cả những người trẻ tuổi.

Đường huyết cao có nghĩa là lượng đường trong máu vượt quá mức bình thường. Theo các chuyên gia, giá trị đường huyết lúc đói của người bình thường dao động từ 3,9 đến 6,1 mmol/L. Nếu chỉ số này vượt quá 6,1mmol/L, bạn có nguy cơ mắc chứng tăng đường huyết. Đáng tiếc là hầu hết mọi người thường không có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, do đó dễ bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm.

Vậy, có cách nào để tự nhận biết khi lượng đường trong máu quá cao không? Câu trả lời là có. Theo các chuyên gia, nếu bạn nhận thấy 3 biểu hiện sau đây sau khi ăn uống, rất có thể đường huyết của bạn đang ở mức báo động.

Người có đường huyết cao thường bộc lộ 3 dấu hiệu sau khi ăn cơm

1. Khát nước liên tục

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhưng thường bị bỏ qua khi đường huyết tăng cao là cảm giác khát nước mãnh liệt và phải uống nước nhiều hơn bình thường. Điều này xảy ra khi lượng glucose dư thừa trong máu khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để loại bỏ lượng đường không cần thiết ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Zanini tại Los Angeles: "Khi thận không thể điều chỉnh được lượng đường trong máu, glucose dư thừa sẽ được thải ra qua nước tiểu, dẫn đến hiện tượng tiểu nhiều, mất nước và thậm chí có thể gây chóng mặt."

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy khát nước liên tục dù đã uống đủ nước hoặc cần đi tiểu nhiều lần hơn, hãy chú ý đến chỉ số đường huyết của mình để tránh các biến chứng nguy hiểm.

2. Đói hơn bình thường nhưng vẫn giảm cân

Nếu bạn cảm thấy đói thường xuyên dù đã ăn nhiều hơn bình thường, đây có thể là dấu hiệu của polyphagia – một triệu chứng thường gặp khi lượng đường trong máu cao không được kiểm soát.

Theo Cleveland Clinic, điều này xảy ra vì cơ thể bạn không thể sử dụng glucose để tạo ra năng lượng do sự kháng insulin. Thay vào đó, cơ thể buộc phải chuyển sang sử dụng cơ và mỡ làm nguồn năng lượng thay thế. Điều này dẫn đến sụt cân không mong muốn và không lành mạnh, khiến cơ bắp yếu đi, tăng nguy cơ ngã.

Zanini giải thích: "Khi cơ thể không thể chuyển hóa glucose, nó bắt đầu phân hủy cơ và mỡ, dẫn đến việc sụt cân không kiểm soát, mặc dù bạn vẫn ăn uống đầy đủ".

3. Cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn no

Cảm giác buồn ngủ sau khi ăn no không chỉ là do bữa ăn nặng nề mà còn có thể là dấu hiệu của đường huyết tăng đột ngột. Khi bạn ăn no, lượng đường trong máu tăng cao khiến các thụ thể insulin trong tế bào ngừng hoạt động, dẫn đến glucose tích tụ trong máu. Tuyến tụy buộc phải sản xuất nhiều insulin hơn, gây áp lực lên các cơ quan trong cơ thể và dẫn đến mệt mỏi, buồn ngủ ngay sau bữa ăn.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ sau khi ăn, đặc biệt là sau các bữa ăn giàu đường hoặc tinh bột, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo rối loạn chuyển hóa và đường huyết tăng cao.

Tiểu đường và đường huyết cao có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, suy thận, tổn thương thần kinh. Do đó, nếu bạn nhận thấy mình có một hoặc nhiều dấu hiệu trên, hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra chỉ số đường huyết.

5 loại rau là "thuốc hạ đường huyết tự nhiên"

Đối với người mắc bệnh tiểu đường, việc lựa chọn thực phẩm là vô cùng quan trọng để kiểm soát đường huyết. Một số loại rau không chỉ cung cấp chất xơ giúp ổn định đường huyết, mà còn bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

1. Rau bina

Rau bina chứa ít carbohydrate và có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Đây là nguồn giàu chất xơ, vitamin A, C, K, cùng với nhiều khoáng chất như sắt và magie giúp ổn định lượng đường trong máu. Bạn có thể dùng để làm salad, xào hoặc nấu canh.

2. Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa sulforaphane, một hợp chất giúp giảm stress oxy hóa và tăng cường insulin. Ngoài ra, nó còn giúp hạ cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người tiểu đường.

3. Mướp đắng (Khổ qua)

Mướp đắng đã được chứng minh là có tác dụng làm giảm lượng đường huyết nhờ vào hợp chất charantin và polypeptide-p, giúp kích thích sản xuất insulin.

4. Cà chua

Cà chua có chỉ số đường huyết thấp và chứa lycopene – một chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch cho người tiểu đường. Nó cũng giúp cải thiện huyết áp và giảm viêm.

5. Cần tây

Cần tây chứa apigenin, một hợp chất giúp giảm viêm và hạ đường huyết. Ngoài ra, cần tây còn giàu chất chống oxy hóa và giúp cải thiện sức khỏe gan.