Người chồng suy sụp, ôm đầu khóc khi biết 3 con gái nuôi nấng 16 năm không phải con ruột

Báo Dân trí dẫn nguồn SCMP cho biết, vào năm 2022 người đàn ông họ Trần, đến từ tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, đã đệ đơn ly hôn với vợ họ Dư sau khi phát hiện ra cô này không chung thủy và xét nghiệm ADN cho thấy cả 3 cô con gái mà anh đã nuôi nấng và thương yêu trong suốt 16 năm qua đều không có quan hệ huyết thống với anh.

Anh Trần thường xuyên làm việc xa nhà, nhưng cho biết ban đầu không bao giờ nghi ngờ vợ mình ngoại tình vì họ duy trì liên lạc chặt chẽ với nhau bằng các cuộc gọi thoại và video thường xuyên.

Tuy nhiên, anh Trần bắt đầu nghi ngờ vào đầu năm nay khi vợ liên tục né tránh các cuộc gọi của anh và nói rằng cô muốn đi làm ăn xa, Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây Trung Quốc đưa tin hôm 8/6.

Anh Trần và vợ. Ảnh: SCMP.

Và anh đã quyết định theo dõi vợ bằng cách theo dõi vị trí GPS trên điện thoại di động. Vào ngày 1/3/2022, anh Trần lần theo dấu của vợ đến một khách sạn ở miền đông Trung Quốc nơi cô vợ ở. Sáng hôm sau, anh thấy vợ ra khỏi khách sạn với một người đàn ông.

Anh Trần ban đầu tha thứ cho vợ nhưng nghi ngờ con gái út không phải con đẻ nên tiến hành làm xét nghiệm xác định quan hệ cha con. Kết quả con gái út không phải con ruột anh. Tuy nhiên, anh Trần vẫn tha thứ cho Dư và quyết định để việc vợ ngoại tình lắng xuống vì không muốn gia đình tan vỡ.

Sau đó, anh Trần tiến hành làm xét nghiệm xác định quan hệ cha con với hai con gái lớn và vô cùng sốc khi biết cả hai cũng không phải con anh. Sau kết quả kiểm tra này, Dư biến mất và anh Trần không thể tìm thấy vợ. Sau đó, Trần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phương tiện truyền thông địa phương để nhờ tìm vợ và đệ đơn ly hôn.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây, Trần ôm đầu khóc nấc và nói: "Không ai trong số chúng là con tôi".

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Phát thanh và Truyền hình Giang Tây, Trần ôm đầu khóc nấc. Ảnh: SCMP.

Ngôi sao.VnExpress cho biết, sau khi được đài truyền hình phỏng vấn qua điện thoại, vợ anh Trần không ăn năn hối lỗi và lý giải hành vi của mình không phải là không chung thủy. "Tôi không nghĩ rằng mình đã lừa dối anh ấy. Quan hệ cha con sinh học có thực sự quan trọng đến thế không? Có nhiều cặp vợ chồng luôn nhận nuôi những đứa trẻ", Dư nói.

Dư cũng chỉ trích anh Trần vì đã tìm cách ly hôn sau khi phát hiện ra ba con gái là con của một người đàn ông khác. "Hãy cố gắng đồng cảm với tôi. Ba đứa trẻ gọi anh là 'bố' trong nhiều năm, nhưng giờ anh nói chúng không phải con anh. Anh có khác gì cầm thú không?", Dư nói.

Vụ việc khiến mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập bình luận chỉ trích hành vi và sự thiếu tôn trọng của Dư với chồng cô. "Người chồng đã đau khổ biết bao nhiêu. Dư, cô có bị điên không?", một người dùng Weibo chỉ trích. Một người hỏi xem liệu anh Trần có được bồi thường với sự giúp đỡ của tòa án. "Nhưng làm thế nào anh ấy có thể hàn gắn trái tim tan vỡ của mình sau 16 năm chứ?".