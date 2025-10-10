Những ngày vừa qua, trận mưa lũ lịch sử đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu trong biển nước. Giao thông bị chia cắt, nhiều nơi mất điện, mất sóng khiến việc liên lạc giữa người dân và người thân ở xa gần như bị tê liệt. Không ít gia đình rơi vào cảnh thấp thỏm, lo lắng khi nhiều giờ liền không thể gọi điện hỏi han nhau.

Giữa khung cảnh ấy, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động ghi lại hình ảnh một người cha ở Phú Thọ liều mình vượt dòng nước lũ để tìm đến tận nhà con gái ở Thái Nguyên.

Theo chia sẻ của chủ video, do nhiều ngày không thể liên lạc được với con vì khu vực con gái đang sinh sống bị mất điện, mất mạng, người cha đã quyết định bắt xe từ Việt Trì (Phú Thọ) lên Thái Nguyên mang theo đồ ăn, nước uống để tiếp tế.

Khi đến bến xe Thái Nguyên, ông tiếp tục lội bộ giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, cố gắng tiến vào khu vực đường Cách mạng Tháng 8. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, ông bị đuối sức và may mắn được hai thanh niên đi ngang phát hiện, kịp thời cứu giúp.

“Chú bắt xe lên, mang đồ ăn và bơi giữa dòng nước lũ, đến gần đường Cách mạng Tháng 8 thì bị cuốn trôi. May mắn là mình và anh H.Đ. đi qua nên cứu được chú. Bốn tiếng đồng hồ vật lộn giữa dòng nước vì con, vì cháu vừa giận mà cũng vừa thương. Sau khi đưa đồ ăn cho con, bọn mình lại giúp chú ra bến xe để về,” người chia sẻ video kể lại.

Dù khó khăn, vất vả, dù phải ngâm mình suốt bốn tiếng giữa dòng nước lạnh buốt, có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy con cháu vẫn bình an giữa mùa lũ là giây phút khiến ông an lòng hơn bất kỳ điều gì khác. Hình ảnh người cha già lặng lẽ gồng mình giữa biển nước chỉ để biết con còn bình yên, đã khiến nhiều người rưng rưng một minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng, giản dị mà sâu nặng vô cùng.

Câu chuyện mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm ấy nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. Giữa tâm lũ cuồn cuộn, hình ảnh người cha già bất chấp hiểm nguy, chỉ mong được tận mắt nhìn thấy con cháu còn bình an, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Đó không chỉ là một hành động xuất phát từ nỗi lo của bậc làm cha, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình thân thứ tình cảm giản dị nhưng có thể vượt qua mọi ranh giới của gian khó và hiểm nguy.