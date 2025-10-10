Những ngày gần đây, câu chuyện về Đội xe 68 do anh Nguyễn Hoài Nam làm đội trưởng, xuất phát từ Rạch Giá ra miền Bắc cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Thái Nguyên, đã lay động hàng triệu trái tim. Hình ảnh đoàn xe đầy ắp hàng hóa, cùng với tinh thần sẻ chia không ngại khó khăn của anh Nam và đồng đội, được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, một số kênh YouTube và mạng xã hội đã không ngừng chia sẻ thông tin rằng vợ chồng anh Nguyễn Hoài Nam đã bán vàng để mua nhu yếu phẩm và chi phí cho chuyến cứu trợ lịch sử này. Thông tin này đã khiến nhiều người xúc động, đồng thời càng ngưỡng mộ và cảm phục nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh.

Trước sự lan truyền nhanh chóng của thông tin này, đội trưởng Nguyễn Hoài Nam mới đây đã chính thức lên tiếng đính chính để làm rõ sự thật, tránh gây hiểu lầm cho cộng đồng.

Trên trang cá nhân, anh Nam chia sẻ: "Chào mọi người mình xin đính chính câu chuyện bán vàng mua nhu yếu phẩm cứu trợ là ko có nha mọi người. Tất cả là của bà con đóng góp, kể cả kinh phí xăng dầu cho đoàn xe."

Anh cũng giải thích rõ về khoản tiền mượn vợ, điều có thể đã dẫn đến sự hiểu lầm: "Nam chỉ sợ kinh phí không đủ nên mượn vợ thủ sẵn để đủ kinh phí cho đoàn xe đi rồi về tính sau vì Nam là đội trưởng mà."

Đội trưởng Đội xe 68 cũng bày tỏ sự bức xúc về việc thông tin bị sai lệch để thu hút sự chú ý: "Còn những thông tin kia là youtube với vlog bịa chuyện câu view thôi! Mọi người không nên chia sẻ không đúng sự thật. Xin cảm ơn!"

Dù tin đồn bán vàng không chính xác, hành trình của Đội xe 68 vẫn là một câu chuyện đẹp và đáng trân trọng. Đoàn xe ân nghĩa này đã khởi hành từ Rạch Giá, mang theo 38 tấn hàng ra Bắc, với mục tiêu ưu tiên là các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Ảnh: Tài Đi Quay

Ảnh: Tài Đi Quay

Anh Nam cho biết đoàn mang theo 27 tấn gạo, 4.000 thùng mỳ, cùng các loại sữa nước. Anh nhấn mạnh: "Ưu tiên thực phẩm chứ không có quần áo, vì những đợt trước quần áo nhiều quá hạn chế số lượng thực phẩm đem theo."

Là một người con miền Trung, anh Nguyễn Hoài Nam thấu hiểu những khó khăn mà bà con vùng lũ phải trải qua. Hành động của Đội xe 68 cùng sự đóng góp của cộng đồng đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái," lá lành đùm lá rách của người Việt, thắp lên niềm hy vọng và sự sẻ chia ấm áp đến với những người đang gặp hoạn nạn.